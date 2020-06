Mit jelent a magas CRP-szint?

Mi a C-reaktív fehérje?

A C-reaktív fehérjét (CPR) a májsejtek termelik gyulladás esetén, és a gyulladás kezdetére és erősségére azonnal reagál. A CRP feladata, hogy segítse a szervezet nagy falósejtjeinek munkáját a testidegen, illetve károsodott sejtek bekebelezésekor. A CRP szintje gyulladásokban akár ezerszeresére is megemelkedhet, gyógyulásuk esetén pedig gyorsan visszacsökken.

Mit jelent, ha magas a CRP-szint?

Az orvosok között máig nincs teljes egyetértést a magas CPR-szint következményeivel kapcsolatban. Egyes úgy vélik, hogy kapcsolat van a magas CRP-szint és a szívroham vagy a stroke fokozott kockázata között. A The Physicians' Health Study című tanulmányban például megállapították, hogy az egészséges férfiaknál háromszor nagyobb a szívroham kockázata, ha szervezetükben magas a CRP-szint. A Harvard Women's Health Study nevű tanulmány pedig kimutatta, hogy nők esetében a magas CPR-szint a magas koleszterinszintnél is nagyobb kockázatot jelent stroke-ra és szívkoszorúérbetegségre. De vannak olyan kutatások is, amelyek azt sugallják, hogy kapcsolat lehet a CRP-szint és a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) között is.

A CRP-szintet vérből határozzák meg

Az orvosok CRP-tesztet - más vizsgálatokkal együtt - a szívbetegségek és a stroke kockázatának felmérésére szoktak leggyakrabban elrendelni, vagy például az alábbi gyulladásosautoimmun betegségekdiagnosztizálására:

gyulladásos bélbetegség (IBD)

reumatoid arthritis

lupusz

Hogyan mérik a CRP-szintet?

A CRP-szintet vérből határozzák meg és általában egyéb laboratóriumi eredményekkel együtt értékelik (pl. vérkép). Háziorvosi rendelőben, ügyeleten lehetőség van gyorsteszt alkalmazására is, melyhez az ujjbegyből vett vér is elégséges.

Milyen az ideális CRP-szint?

Egy sztenderd CRP-mérés esetében a 8 mg/l eredmény normális szintnek számít. Ha ennél nagyobb lesz szervezetünkben a CRP-szintje, akkor valamilyen súlyos fertőzésre, rákos megbetegedésre, autoimmun betegségre, esetleg már krónikus betegségre is utalhat, amely diagnosztizálásához további vizsgálatok szükségesek.

Ha a CRP-tesztet a szívbetegségek kockázatának felmérése érdekében végzik el, akkor az alábbi értékek érvényesek:

kevesebb, mint 1 mg/l érték esetén alacsony a kockázat a kardiovaszkulários betegségekre

érték esetén alacsony a kockázat a kardiovaszkulários betegségekre 1 és 2,9 mg/l érték között közepes a kockázat

érték között közepes a kockázat 3 mg/l-nél magasabb érték esetén magas a kockázat

