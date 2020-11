Mire utalnak testünk különös "zajai"?

Bugyogás, gurgulázás, korgás

Evés után gyakran tapasztaljuk, hogy a gyomrunkból, beleinkből bugyogó, gurgulázó hangok törnek elő. Ezt a jelenséget az orvostudomány borborygmus néven emlegeti, amelyet az emésztés során az étel, a folyadék és a gázok beleken való átjutása idéz elő. A Daily Mailnek nyilatkozó Colin Rees, a Newcastle Egyetem gasztroenterológusa szerint a folyamat azon a "csomóponton" a leghangosabb, ahol a vékonybél a vastagbélhez csatlakozik, vagyis az úgynevezett ileocoecalis billentyűnél. Ugyancsak jellemző zaj a (gyomor)korgás: ilyenkor az üres gyomor fala húzódik össze. A gyomorban viszont levegő van, amit korábban nyeltünk le. Az összehúzódás miatt a levegő a vékonybélbe préselődik, ahol a pépes táplálék található, így lesz "hangos" a hasunk.

Bár a fent említett zajok teljesen természetesek, ha nagyon hangossá, tartóssá, fájdalmassá válnak, és más emésztőrendszeri tüneteket is tapasztalunk, érdemes orvoshoz fordulni.

Zúgás, csengés

Világszerte kb. 7 millió embert érint a tinnitus, aminek lényege, hogy az érintett zúgó, csengő hangot hall, de úgy, mintha az belülről szólna. Simon Lloyd, a Manchester Royal Infirmary fül-orr-gégész professzora leszögezte, a tinnitus a kor előrehaladtával egyre gyakoribb. A szakember hozzátette: bár bizonyos esetekben halláskárosodás okozhatja, előfordul, hogy semmilyen triggert nem lehet azonosítani (ilyenkor idiopátiás fülzúgásról beszélünk). A csengés, zúgás általában pár nap alatt elmúlik, ha mégsem, mindenképpen forduljunk szakorvoshoz.

Sokan tapasztalnak fülzúgást, -csengést. Fotó: Getty Images

Sípolás

Sípolni nemcsak a bíró tud egy focimeccsen, hanem az orrunk is. Ez a mókás zaj akkor keletkezik, ha az orrjáratokban valami útját állja az áramló levegőnek, magyarázza dr. Lloyd. Okozhatja sérülés, fertőzés, allergia, de még a szteroidos orrspray túlzott használata is. Itt is érvényes a szabály, hogy ha állandóvá válik a probléma, menjünk el szakemberhez.

Csikorgatás

Testünk kifejezetten félelmetes zajokat is képes produkálni: kit ne rémítene meg, ha például arra riad fel éjszaka, hogy a mellette alvó párja csikorgatja a fogait? A fogcsikorgatás az összefoglaló néven bruxizmusnak nevezett viselkedési formák egyike; azt jelenti, hogy valaki összeszorítja a fogait, elmozdítja egymásról őket, és ez csikorgó hangot eredményez - minderről a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikájának szakorvosa, dr. Schmidt Péter beszélt a HáziPatika.com-nak. Előidézheti a stressz, az állkapocs nem megfelelő helyzete, valamint a fogak nem megfelelő felülete is. A cseppet sem kellemes hangjelenség mellett olyan tünetei lehetnek, mint az állkapocskattogás, a fogak kopása, a halántéktájék, az állkapocsszöglet, a nyak, illetve a nyelvcsont alatti izmok és az állkapocs alatti területek fájdalma, esetleg a furcsa, megmagyarázhatatlan eredetű fejfájás.

Amennyiben azt gyanítjuk, hogy minket is érint a fogcsikorgatás, minél hamarabb jelentkezzünk be fogorvoshoz, hiszen kezelés nélkül a legtöbb érintettnél egy bizonyos idő után egyrészt komoly esztétikai problémát okoz a fogak kopása, adott esetben törése, másrészt a fájdalmak krónikussá válhatnak, és akkor is kínozzák a beteget, ha nem áll fent a kiváltó tényező.

Kattogás, ropogás

Ijesztő, de ártalmatlan tünetek Bizonyos egészségügyi tünetek olykor komoly aggodalmat váltanak ki. Szerencsére vannak köztük olyanok, amelyek esetében nem kell feltétlenül attól tartanunk, hogy valamilyen komoly baj van a háttérben. Részletek!

Teljesen természetes, ha néha az ízületeink kattogó, ropogó hangot adnak ki, például amikor hirtelen leguggolunk vagy felnyúlunk valamiért egy magasan lévő polcra - mondja Tony Kochhar, a London Bridge Hospital ortopéd sebésze. Az ízületi végeket sima felszínű ízületi porc borítja, amely könnyed elmozdulását az ízületi folyadék segíti elő. Mozgás közben azonban apró, gáznemű buborékok keletkezhetnek ebben a folyadékban, amelyek aztán kipukkadnak, ennek "köszönhető" a sajátos kattogó, ropogó zaj. Ez egyébként csak addig normális, amíg nem válik állandóvá, nem nehezíti a mozgást, és nem fájdalmas - ha a felsoroltak közül bármelyiket tapasztaljuk, orvoshoz kell fordulni, mert akár ízületi gyulladás, kopás is állhat a háttérben, összegzi dr. Kochhar.

Böfögés

A böfögés lehet diszkrét, szinte hangtalan, de előfordul, hogy elengedjük magunkat, olyankor pedig igencsak lármás tud lenni. Tulajdonképpen azért böfögünk, mert túl sok levegőt nyelünk: a zaj annak a folyamatnak az eredménye, amikor a "csapdába esett" levegő kitódul a nyelőcsőből. A szervezet természetes reakciójáról van szó, bár tény, hogy nem illendő mások előtt és/vagy nagyon otrombán csinálni. Gyanakvásra akkor adhat okot, ha gyakorivá válik, ezt reflux vagyirritábilis bél szindróma(IBS) is okozhatja, szögezi le dr. Rees.

Szellentés

A szellentés a böfögéshez hasonlóan testünk kínosabb zajai közé tartozik. Átlagosan naponta 5-15-ször szellentünk, így engedjük ki azokat a gázokat, amelyeket emésztés közben termelünk. Egészen addig ártalmatlan a dolog, amíg nem növekszik meg abnormálisan a mennyisége, nem lesz túlságosan kellemetlen szagú, vagy nem társul mellé hasfájás, puffadás, hasmenés, székrekedés. Ilyen esetben valószínű, hogy IBS, bélrendszeri gyulladás vagy ételallergia áll fent.