Bajra utalhat a gyakori böfögés

Elképzelhető ugyanis, hogy a túl gyakori böfögés hátterében valamilyen betegség áll, így példáulirritábilis bél szindróma(IBS), laktózérzékenység, esetleg valamilyen emésztőrendszeri gyulladás. Ennek feltárásában sokat segíthet, ha fokozottabb figyelmet szentelünk a kísérő tüneteknek, amelyek árulkodóak lehetnek.

Hányás

Arefluxsorán a gyomortartalom visszaáramlik a nyelőcsőbe, kellemetlen tüneteket és - végső esetben - szervi elváltozásokat okozva. Részletek itt.

Általánosságban véve a hányás már önmagában aggasztó tünet, még ha semmi más bajunk sincs is. De ha ehhez állandósult böfögés is társul, akkor refluxra és rekeszsérvre is utalhat, vagy például valamilyen fokú elzáródásra a bélben vagy a gyomorban, továbbáfekélymeglétét is jelezheti.

A gyakori böfögés egyéb tünetekkel párosulva komolyabb problémákra utalhat

Váratlan fogyás, étvágytalanság

Ha szokatlanul rövid idő alatt jó pár kilót látványosan leadunk, akkor ez bármennyire jól hangzik is, általában valami gondot jelez - a legrosszabb esetben rákot. Persze, nem ez az egyetlen lehetőség, de egészen biztos, hogy a hirtelen fogyás az étvágy csökkenésével, illetve gyakori böfögéssel párosítva olyasmi, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Minél hamarabb menjünk orvoshoz, hogy kiderüljön, gyulladással, fertőzéssel vagy esetleg valami még komolyabbal van-e dolgunk!

Székrekedés, hasmenés

A székrekedéssel önmagában semmi gond nincs abból a szempontból, hogy teljesen átlagos emésztési probléma, amely időről időre szinte mindenkivel előfordul. Ha viszont gyakori böfögéssel társul, akkor komolyabb bajt is jelezhet, főleg, ha puffadás, fájdalom, hányás is társul mellé. Ilyen esetekben nem kizárt a bél, illetve a gyomor elzáródásának lehetősége sem. Ha viszont épp az ellenkezőjéről van szó, azaz hasmenésünk van a böfögés mellett, akkor Crohn-betegség,lisztérzékenységés irritábilis bél szindróma tünete is lehet.

Forrás: menshealth.com