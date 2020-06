Ijesztő, ám ártalmatlan tünetek

Mellkasi fájdalom

Mellkasifájdalomesetén sokan azonnal szívrohamra gyanakszanak. Fiatal felnőttek esetében azonban - hacsak nem állnak fent rizikófaktorok - általában nincs miért aggódni. Esetükben sokkal nagyobb eséllyel áll a háttérben gyomorégés, stressz, szorongás, illetve az, hogy sportolás közben túlságosan megerőltették a mellkas izmait. Ha a fájdalom tartósan fennáll, azért érdemes felkeresni az orvost.

Csomók, szemölcsök

A különféle csomók, szemölcsök sem feltétlenül jelentenek daganatos megbetegedést. Szemölcsök megjelenhetnek a nyakon, hónaljban vagy a szem körül, ám általában teljesen ártalmatlanok. Száraz bőr esetén ez gyakori panasz. A teljes megnyugvás előtt viszont érdemes felkeresni egy bőrgyógyászt.

Ijesztő lehet, ha kitapintunk egy dudort a testünkön. Mielőtt azonban a legrosszabbra gondolnánk, nézzük, mit tehetünk ilyen helyzetben!

Bőr alatti csomó a test több különböző részén is megjelenhet, és gyakran nem rosszindulatú képződményről, csak egy zsírcsomóról, begyulladt szőrtüszőről vagy egyéb jóindulatú elváltozásról van szó. Természetesen ebben az esetben is az orvos szava a döntő.

Szédülés

Ha hosszú ülés után felállunk és megszédülünk, esetleg "csillagokat is látunk", akkor se ijedjünk meg túlságosan. Ha testhelyzetet váltunk, akkor a vér az agyba áramlik - ez okozza a kellemetlenséget. Ha pár pillanatig mozdulatlanul állunk, minden visszazökken a normál kerékvágásba.

Sokan megijednek, ha gyakran megszédülnek felállás után. Fotó: 123rf

Izomremegés

Az izmok remegése, tikkelése sem annyira súlyos, mint amennyire ijesztő tud lenni néha. Ne gondoljunk egyből arra, hogy valami komoly bajunk van. Sokkal nagyobb az esélye, hogy az adott izmot túlerőltettük, de szorongás vagy dehidratáltság is előidézheti a remegést. Néha már néhány pohár víz vagy egy kis meditáció és nyújtás is megoldhatja a dolgot. Az izomgörcsök legnagyobb részét - még ha fájdalmasak is - szintén folyadékhiány okozza a legtöbb esetben. A kezek, lábak remegése esetén se a Parkinson-kór legyen az első, ami eszünkbe jut. Valószínűleg csak túl régen ettünk, továbbá jód vagy B12-vitamin-hiány is állhat a háttérben.

Ropogó ízületek

A ropogó, kattogó ízületekre sokan hiszik, hogy az arthritisz - vagyis ízületi gyulladás - jelei, valójában azonban a hangokat az ízületekben felgyűlő levegő okozza. Ha fájdalmat nem érzünk, akkor jó eséllyel nincs miért aggódnunk.

Bevérzett szem

A szemek bevérzése is csak akkor ad okot az aggodalomra, ha hosszú idő után sem múlik el. Egyébként az apró erek egy egyszerű szemfáradtság miatt is elpattanhatnak, de gyakran áll a háttérben túl erős dörzsölés, egy nagy tüsszentés vagy a feszültség.

Változó hőérzet

Ha fázékonnyá válunk, a legtöbb esetben egyszerűen annyit jelent, hogy öregszünk. Az idősödéssel együtt kevesebb az izmunk, csökkenhet a testtömegünk, ami miatt változik a hőérzékelés - ez a korral jár. Aggodalomra akkor lehet ok, ha a hőérzetünk hirtelen és nagyon nagy mértékben változik meg. Ilyenkor érdemes lehet ellenőriztetni a pajzsmirigyünk működését.

Forrás: brightside.me