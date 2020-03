Miért fájhat a gyomrunk?

Mi lehet az oka a gyomorfájásnak?

Az étkezés utáni gyomorfájás gyakori tünet, leginkább az okozhatja, ha gyomrunk nem bírja a zsíros ételeket. A hasifájdalomokainak vizsgálatakor nagyon figyeljünk a körülményekre, amelyek más-más betegségekről árulkodhatnak. A gyomorégés és az öklendezés például legtöbbször reflux-betegségre utalhat, amely a gyomor tartalmának a nyelőcsőbe történő visszaáramlását jelenti.

A gyomorfájásnak komoly okai is lehetnek

Ha a fájdalom étkezés után ritkán fordul elő, akkor általában ártalmatlan, és hamarosan elmúlik, az oka pedig az, hogy a gyomor és a bélrendszer nehezen emészt meg valamit. Ez nemcsak bizonyos ételekkel függ össze, hanem például a mennyiséggel is, vagyis hasonló fájdalom léphet fel, ha egyszerre túl sokat eszünk.

Puffasztanak az ételek is

Több étel felfúvódást okoz, így például a tejtermékek, az édességek, a sertéshús, a hagyma, a káposzta, az alkoholos italok, a koffein és a cigaretta. Az ideális persze az lenne, ha ezen élelmiszerek és fogyasztási cikkek közül többet egyszerűen száműznénk az étrendünkből, de legalább a mérsékelt fogyasztásukra törekedjünk.

Az ételek elkészítési módja is szerepet játszhat a gyomorfájásban, ha például túl sós, túl meleg vagy hideg. Ne együnk gyorsan, nyugodt körülmények között étkezzünk, és csak arra figyeljünk. Ne folytassunk közben munkahelyi megbeszéléseket, vitákat, ne nézzünk televíziót, ne hallgassunk rádiót, és ne babráljuk az okostelefonunkat.

A gyomorfájdalomnak persze lehetnek komolyabb okai is. Az étkezés utáni fájdalom, puffadás, hányinger vagy hányás jelezheti a begyulladt gyomornyálkahártyát (gastritis) is, esetleg gyomorfekélyt vagy nyombélfekélyt. Ezek előrehaladott állapotában előfordulhat gyomorvérzés, vagy véres széklet is.

Ha a gyomorfájás az étkezés után húsz perc - két óra elteltével jelentkezik, akárirritábilis bél szindróma(IBS) is állhat a háttérben, aminek kiderítését megnehezíti, hogy szervi eltérés nélküli betegség. Ugyancsak előfordulhat hasnyálmirigy-gyulladás (pancreatitis), ami a kellemetlen, de ártalmatlan IBS-szel szemben heveny formában akár életveszélyes is lehet.

Ételmérgezés is állhat a háttérben

A krónikus hasnyálmirigy-gyulladás ugyanis hasnyálmirigyrákhoz vezethet, amit gyakran már későn vesznek észre az orvosok. Ennek tünete lehet még a hasi fájdalmon kívül az étvágytalanság, a súlyvesztés és a hányinger is. Az egyik leggyakoribb, gyomorfájással járó betegség a gyomorinfluenza, más néven a vírusos gyomor- és bélhurut. A súlyos görcsökkel, hasmenéssel és hányással járó megbetegedés hátterében sokszorételmérgezésáll, a tünetek pedig legkésőbb hat órával a romlott élelmiszer elfogyasztása után jelentkeznek.

Különböző mértékű hasi fájdalommal, hasmenéssel, hányingerrel, böfögéssel, étvágytalansággal és felfúvódással, esetleg hirtelen fáradtsággal, álmatlansággal, szédüléssel, fejfájással, pattanásokkal és izomfájdalmakkal járnak az olyan gyomor-irritációk, mint a laktózzal, a gyümölcscukorral (fruktóz), a gluténnal vagy a hisztaminnal szembeni intolerancia.

A leggyakoribb ezek közül a laktóz-intolerancia, amelyre érdemes odafigyelni, és súlyosságától függően akár teljesen száműzni kell étrendünkből a tejet és a tejtermékeket. Sőt, mivel a késztermékek és a hústermékek, kolbászok is felelősek lehetnek, az érintetteknek gyakran gyökeresen meg kell változtatniuk étkezési szokásaikat.

Azonban nem kell mindig szervi megbetegedésekre gondolni, ha fáj a gyomrunk. A stressz, a depresszió, az idegesség, a bánat, a félelmek és az állandó aggódás ugyanúgy okozhatnak gyomorfájdalmat. Ilyenkor hiába pszichés eredetű a tünet, együtt járhat böfögéssel, gyomorégéssel, hasmenéssel, hányingerrel és hányással is.

Ha könnyen meg tudjuk állapítani a fájdalom helyét, akkor a betegséget is könnyebb lesz diagnosztizálni. A bordák alatti fájdalom például utalhat májbetegségre, epekőre vagy hepatitiszre, de a test bal oldalán jelentkező fájdalom, a mellkasi feszültség jelezhet idegesség okozta szívrohamot is.

