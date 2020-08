Mi jobb a májnak: a kávé vagy egy feles?

"Gyerünk, adjunk a májunknak!" - szól a tipikus csatakiáltás buli előtt, de - főleg fiatal korban - senkit sem érdekel, mi lesz a buli után. Már csak azért sem, mert akkor még jól bírja ezeket a megpróbáltatásokat a szervezet, ami később megváltozik, de ez a csend megtévesztő is lehet.



A máj ugyanis sokáig nem jelez vissza, hogy valami baj van, sőt, akár évtizedekig hallgat. Nem fáj, csak csendben végzi a munkáját, amíg bírja. Ezért aztán nem is könnyű megállapítani, mi az, amit jól bír, és mi az, amit nem. Egyszer csak egy orvosi rutinellenőrzésen szembesülünk azzal, hogy a máj értékei megnövekedtek.

Mi az alkoholos májkárosodás? Az alkoholos májkárosodás nem egységes kórkép. Mindazon májbetegségeket értjük alatta, amely az alkohol túlzott mértékű fogyasztására vezethető vissza. A betegség súlyossága az alkoholfogyasztás mértékétől és az iszákos életmód években mérhető tartamától függ, jóllehet a jelentős mennyiségű alkoholt elfogyasztóknak csak kisebb hányadában alakul ki jelentős károsodás. Tudjon meg többet a betegségről, kattintson!

Ha a máj nem működik...

Az alkohol és a kávé is májkárosodást okoznak?

Mik a tünetek?

Mit nem lehet?

Markus Cornberg, a hannoveri orvosi iskola igazgatója, a Német Máj Alapítvány vezetője megnyugtat, mert valóban nem kell egyből pánikba esni, első körben az étrenden kell változtatni, miután kihevertük a vírusos fertőzést. "A legfontosabb az, hogy rendszeresen vegyünk részt vérvizsgálaton."A legbeszédesebb a GPT-érték (glutamát-piruvát-transzamináz, más néven ALT-érték), ami egy, a májsejtekben termelődő enzim, és az ott bekövetkező károsodások egyik fő mutatója. Ha magas az értéke, májgyulladásra vagy -fertőzésre gyanakodhatunk, és őszintén együtt kell működnünk az orvossal az okok kiderítésénél. (Gyakran szed gyógyszert? Mennyiszer és mennyit iszik? Elhízott és/vagy cukorbeteg? Esetleg hepatitis-vírusok, talán genetikai okok állnak a háttérben? Ezek mind-mind fontos kérdések, amelyek kizárásos alapon rávilágítanak a megbetegedés valódi okaira, és választ adnak a kezelés módjára is). májbetegség világszerte az egyik legnagyobb egészségügyi problémának számít. Mint az anyagcsere központja, fontos szerepet játszik a szervezet méregtelenítésében, a véralvadásban és a tápanyagok lebontásában is.Általában, ami valóban feketelistán van, de nem kizárólag ez az oka. Az alkohol szinte ugyanannyi kalóriát tartalmaz, mint a zsír, és károsítja a sejteket és az idegeket. A fogyasztható, és még egészséges napi alkoholszint megállapítása azonban nem egyszerű.Mindenesetre elfogadott útmutató, hogyelfogyasztása még egészséges. Azonban egyéntől is függ az érték megállapítása, de a napi rendszeres alkoholbevitel mindenképpen káros a szervezetre. A dohányzás is roncsolja a májat, mely az olyan káros anyagok lebontásáért is felelős, mint a nikotin De nem kell alkoholra gondolni, mint kizárólagos okra. A, és az ezekből következő túlsúly legalább olyan nagy veszélyforrás a májra nézve. A szakértők szerint az elmúlt húsz évben annyira elterjedt ez a kényelmes életmód, hogy ez már társadalmi szintű probléma. Itt arról van szó, hogy azok a felesleges kalóriák, melyeket már nem tudnak tárolni a zsírsejtek, többek között a májba érkeznek, ahol pedig semmi keresnivalójuk nem lenne. Innen egyenes út vezet az elhízáshoz, megnő a cukorbetegség és a szív- és érrendszeri problémák veszélye.Bármennyire ártatlanul hangzik, veszélyt jelent májunkra a gyümölcscukor (fruktóz) is, ami a túlzott gyümölcslével kerül a szervezetbe. Gyakran külsőleg nem is lehet látni, hogy gond van, mert a beteg nem elhízott. Az úgynevezettkell konzultálni, mert speciális gyógyszeres kezelés még nincs.A komoly májkárosodás jelei a szélsőséges fáradtság, a szexuális vágy eltűnése, a nyomott, akár depresszív hangulat, a has jobb felső részének fájdalma. Egyes esetekben a nyelőcsőben is előfordulhat vérzés, a vizelet és a körmök is sötétebbek lehetnek, a szemfehérje pedig jól láthatóan sárgább. Cukorbetegség esetén megnő a rizikófaktor, ezért ilyenkor nemcsak a vesét, a szemet és a szívet kell rendszeresen ellenőrizni, hanem a májat is, korai fázisban ugyanis remekül beállítható még normális szintre. Viszont kezelés nélkül a májbetegségek gyakran okozhatnak más gyulladásokat.A kábítószerek beláthatatlan mértékű roncsolást végeznek, de figyelni kell, hogy csak szükséges esetben, és csak orvosilag ellenőrzött mennyiségben vegyünk magunkhoz antibiotikumokat, reumatikus- és pajzsmirigyre jó gyógyszereket, paracetamolt, ibuprofent és acetilszalicilsavat.Tartsuk kontroll alatt étrendünket, mértékkel fogyasszunk cukrot, szénhidrátokat , húst vagy akár alkoholt is. Kivételt képez a kávé, amiből minél többet iszunk, annál jobb, ugyanis orvosilag is bizonyított a jó hatása a májra. Egy amerikai kutatás szerint napi egy csésze csökkenti a májzsugor kialakulásának kockázatát, de három-négy csésze is simán belefér.Ha tehát az a kérdés, hogy evés után mi a jobb, a kávé vagy egy feles, a válasz egyszerű: a kávé!A cikk a http://www.focus.de összeállítása alapján készült!