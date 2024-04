A Máj Világnapja: „Koccintani minden nap lehet valamire, de inkább enélkül ünnepeljünk!”

Elérte a másfél milliárdot a krónikus májbetegek száma, ami egyre nagyobb népegészségügyi problémát jelent. Kétmillió áldozatot szednek a májbetegségek világszerte, Magyarországon pedig minimum 3500 érintettet veszítünk el minden évben. Ezeknek a betegségeknek a többsége azonban megfelelő életmóddal megelőzhető lenne, illetve ha időben felismerik, gyógyítható – nyitotta meg a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikáján megrendezett Máj Világnapja kapcsán meghirdetett rendezvényt Szíjjártó Attila.

A klinika igazgatója hangsúlyozta: a máj egy olyan létfontosságú szerv, ami semmi mással nem helyettesíthető, a legutolsó stádiumban lévő betegek egyetlen lehetősége tehát a transzplantáció, amit hazánkban egyedül ezen a klinikán végeznek. „Itt a sebészeti kezelések olyan arzenálját vetjük be, amelyekkel a korábban végzetes betegségek érintettjeit ma már sok esetben meg tudjuk menteni” – húzta alá.

Dr. Szíjjártó Attila, a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika igazgatója. Fotó: Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

Néma, több szervet érintő gyilkos: a zsírmáj

A leggyakoribb májbetegségről, az anyagcsere betegségekkel összefüggő zsírmájról Werling Klára beszélt a sajtóeseményen. A klinika docense kiemelte: a világ lakosságának már több mint egyharmadát érintő állapot arányának növekedéséért a helytelen életmód felelős. A zsírmáj következtében gyulladás léphet fel, ami májzsugorhoz, sőt akár májrákhoz vezethet. Ráadásul ez a betegség több szervet is érinthet, így hozzájárulhat egyebek mellett szívritmuszavarok, infarktus, bél-, gyomor-, mell- és prosztatarák, valamint krónikus vesebetegség kialakulásához is. Bár kezelés egyelőre nem létezik a zsírmáj gyógyítására, egészséges táplálkozással és testmozgással azonban megelőzhető, sőt ha idejében felismerik, vissza is fordítható.

Az alkoholfogyasztásnak nincs biztonságos szintje

Korábban a szakma is, a közvélemény is jóval megengedőbb volt az alkoholfogyasztással kapcsolatban, sőt, sok helyen lehetett hallani a napi egy pohár vörösbor ajánlást. Mára azonban megdőlt ez az elmélet. Mivel a májbetegekre még inkább veszélyes, mint az egészségesekre, az érintettek pedig legtöbb esetben nem tudnak a betegségükről, Horváth Gábor azt javasolja: lehetőleg senki ne igyon. A Magyar Gasztroenterológiai Társaság hepatológiai szekciójának elnöke úgy fogalmaz: „koccintani minden nap lehet valamire, de inkább enélkül ünnepeljünk. Az alkoholfogyasztásnak ugyanis nincs biztonságos szintje, ez a májkárosodás legfőbb okozója.”

Hepatitis B és C: cél a korai felismerés

Bár a hepatitis B és C vírusfertőzöttek az esetek többségében spontán meggyógyulnak, előfordul azonban, hogy a betegség krónikussá válik. Ekkor egy néhány hetes gyógyszeres kezelésre van szükség, ami már ingyenesen, azonnal hozzáférhető. Enélkül a betegség krónikus gyulladást okoz a májban, ami májzsugorhoz, májelégtelenséghez vezethet, sőt jelentősen megnöveli a májrák kialakulásának kockázatát is. Óriási probléma azonban, hogy a fertőzöttek kétharmada nem tud a betegségéről. Márpedig meggyógyítani kizárólag azt tudják, akiről felismerik, hogy érintett.

A hepatitis-C vírusfertőzöttek számát a világon 71 millióra, Magyarországon húszezerre becsülik. A vírushepatitisek okozta szövődmények és halálesetek száma korai felismeréssel, a rizikócsoportok kiterjesztett szűrésével és időben elkezdett kezeléssel azonban csökkenthető. A hepatitic B vírusfertőzés is globális egészségügyi probléma, hiszen évente másfélmillió új fertőzöttről tudunk, így mostanra nagyjából 300 millió krónikus fertőzött van világszerte. A vírus minden évben 800 ezer áldozatot szed világszerte.

Így tartsd fenn májad egészségét:

Mozogj rendszeresen! Minimum heti 150-200 percet, 3-5 alkalommal! A testmozgás segít csökkenteni a zsír felhalmozódását a májban, javítja a véráramlást és az általános anyagcsere-funkciót. Kérd háziorvosodtól a megfelelő oltásokat! A védőoltásokkal ugyanis megelőzheted az akut májgyulladást okozó hepatitis A és B vírusfertőzést.

Táplálkozz egészségesen! Ez elősegíti a megfelelő májműködést és megelőzi a zsírmáj kialakulását.

Érd el és tartsd meg a normális testsúlyt! Ha túlsúlyos vagy, vigyél be naponta 500-1000-rel kevesebb kalóriát!

Moss kezet rendszeresen és alaposan! Így több olyan vírusfertőzés is megelőzhető, melyek a májat veszik célba.

Kerüld a drogokat! Ezek ugyanis – egyebek mellett – súlyos májkárosodást és májelégtelenséget okoznak.

Ne fogyassz alkoholt! Nagy mennyiségű alkoholfogyasztás akut májgyulladást okozhat, hosszú ideje fennálló alkoholfogyasztás pedig zsírmájhoz, májzsugorhoz és májrákhoz vezethet. Az alkoholfogyasztásnak nincs biztonságos szintje!

Válaszd a biztonságos szexet! A megfelelő védekezés csökkenti a nemi úton terjedő fertőzések, például a hepatitis B és C kockázatát.

Rendszeresen lásson orvos! A folyamatos kontroll segíti a májbetegségek korai felismerését, így javítva a gyógyulási esélyeket.



Cél a teljes magyar lakosság leszűrése

Ma a háziorvos csak a várandósokat, illetve azokat küldheti kivizsgálásra, akik valamilyen tünettel jelentkeznek nála. Hosszútávú cél azonban, hogy a teljes lakosság élhessen az ingyenes hepatitis B és C szűrés lehetőségével – vetítette előre Gervain Judit, a Nemzeti Hepatitis Bizottság elnöke. A Nemzeti Hepatitis Program keretében ugyanis igyekeznek minél szélesebb körben elérhetővé tenni az egyszeri vérvétellel járó szűrés lehetőségét, hogy minden érintettet időben megtaláljanak, amikor a betegség még gyógyítható.

A májban nincsenek fájdalomreceptorok, így az ezt a szervet érintő betegségek sokáig észrevétlenek maradhatnak, ami késleltetheti a krónikus májbetegségek korai felismerését.

Előadók a Máj Világnapján. Fotó: Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

Amikor már csak a transzplantáció segíthet

A májrák aránya is évről-évre nő, 2020-ban közel egymillió ember halálát okozta világszerte. Kialakulásában a környezeti tényezők mellett a zsírmáj, az alkoholos májbetegségek, a hepatitis B és C vírus, a májzsugorodás, illetve az ezek talaján kialakult májelégtelenség játszanak főszerepet. Itt is döntő fontosságú a korai diagnózis, az időben felismert esetekben ugyanis a legújabb májsebészeti eljárások és a májtranszplantáció segíthetnek a túlélésben.

„Az én szívem 25 éve a májért dobog” – vallotta be Benkő Tamás docens, aki a heveny és krónikus végállapotú májbetegek kezelésében szóba jövő egyetlen gyógymódról, a transzplantációról beszélt. Mint arról beszámolt: évente 50-90 májátültetést végeznek a klinikán. Azért "csak" ennyit, mert a beavatkozáshoz legtöbb esetben egy agyhalott donorra van szükség. A várólistán szereplő betegek helyzetén azonban segíthet néhány, a közelmúltban kifejlesztett új megoldás:

- élődonáció: ennek során egy rokon májának egy kis részét kapja meg a beteg. Ez azonban egyelőre mindkét érintett számára veszélyes beavatkozás.

- split májátültetés: ilyenkor az elhunyt máját két részre osztják, a kisebb részt egy gyerek kapja, a nagyobbal pedig egy felnőtt életét menthetik meg.