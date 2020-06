Mennyit hízhatunk pajzsmirigyzavartól?

Magyarországon minden második ember súlyproblémákkal küzd, pajzsmirigy-alulműködésben azonban csak legfeljebb 100-ból 1 magyar szenved. A betegek körülbelül felénél észlelhető a csökkenő étvágy melletti, átlagosan 3 kilogrammos testsúlynövekedés. Dr. Bajnok Éva, a Duna Medical Center obezitológus szakorvosa szerint az ennél nagyobb testsúlynövekedést már nem lehet kizárólag apajzsmirigyszámlájára írni.

A pajzsmirigyhormonok fontos szerepet töltenek be szervezetünkben. Szabályozzák az alapanyagcserét, az oxigénfelhasználást, a hőtermelő képességünket és az úgynevezett spontán motoros aktivitást. Hatással vannak a folyadék- és a sóháztartásra, az izmok és az ízületek működésére, valamint befolyásolják a testsúlyt és a testösszetételt is. A külsőnk is sokat elárul pajzsmirigyünkről - a részletekért kattintson ide!