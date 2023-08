Hőségben ezért eshet jól a forró tea

Teljesen ellentmondásosnak tűnhet, de a meleg italok valóban segíthetnek csökkenteni a testhőmérsékletünket, feltéve persze, hogy nem túl magas a páratartalom – mondta el a LiveScience-nek nyilatkozva Peter McNaughton, a King's College London farmakológus professzora, akinek fő kutatási területe a szervezet hőszabályozása. A szakértő szerint a különös összefüggésre egyszerű a magyarázat. A forró italok fogyasztása először is felmelegít, a csípős ízekhez hasonlóan azokat a receptorokat aktiválva idegrendszerünkben, amelyek önmaga hűtésére sarkallják testünket. Az ennek hatására fellépő természetes reakció pedig nem más, mint az izzadás.

A nyári melegben egy bögre forró tea is segíthet lehűteni magunkat. Fotó: Getty Images

Nyilvánvalóan abban semmi kellemes nincs, ha patakokban folyik rólunk a verejték. Ha azonban lágy szellő is fúj, vagy egy ventilátor biztosítja a légmozgást, az izzadság máris gyorsan el tud párologni a bőrfelszínről, egyszersmind magával ragad rengeteg hőt is. Az izzadás kulcsfontosságú szerepet tölt be az emberi szervezet hőháztartásában, és még a Föld legmelegebb vidékein is biztosítja túlélésünket – legalábbis száraz körülmények között. Ahol ugyanis magas a páratartalom, ott az izzadtságcseppek sem tudják hatékonyan segíteni a hővesztést, mert a levegőben már eleve sok a nedvesség, így kevésbé tudnak elpárologni.

Ezzel együtt megfelelő környezetben a forró italok és az általuk kiváltott izzadás igenis hasznos lehet ahhoz, hogy legalább átmenetileg lehűtsük magunkat. Egy 2012-ben az Acta Physiologica című folyóiratban megjelent tanulmány például kerékpáros versenyzőket vizsgálva igazolta ezt az összefüggést, akik optimális, nem túl párás klímájú vidéken tekertek, elég gyorsan ahhoz, hogy a menetszél biztosítsa a párolgáshoz szükséges légmozgást.

Nem csak az innivaló hőmérséklete fontos

A hideg italok értelemszerűen éppen ellenkezőleg hatnak. Belülről hűtik a testhőmérsékletet, arra sarkallva az agyat, hogy fogja vissza az izzadást. Egy 2018-as kutatás szerint a kevésbé szeles, magas páratartalmú helyeken, vagy ha bármilyen más tényező gátolja az izzadtság hatékony elpárolgását – mint akár a tűzoltók vastag munkaruházata –, sokkal hasznosabb, ha egy pohár jeges italt vesz magához az ember. „A hideg víz biztosan hűteni fogja a tested. Ezenkívül az izzadást is csillapítja, ami, ha már eleve úszol a verejtékben, igen jó érzés lehet” – mutatott rá McNaughton.

Kitért ugyanakkor arra, hogy a forró italoknak akad egy másik fontos tulajdonsága is, amely révén segítik testhőmérsékletünk szabályozását a nyári hőségben: hidratálnak, forrást biztosítva az izzadáshoz. Normál esetben szervezetünk gyorsan tudja kompenzálni akár egy csésze gőzölgő tea, akár egy jéghideg üdítő hatását – a folyadékhiányt, azaz a kiszáradást viszont nem tudja ellensúlyozni. „Ha az elsőszámú prioritás a kérdés, felejtsd el, hogy forró, hideg vagy szobahőmérsékletű italról van-e szó. A legfontosabb, hogy igyál” – húzta alá a szakember.