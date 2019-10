Ezért érdemes keserű ételeket ennünk

Diétázóknak, illetve egészségesebb életmódra váltani tervezőknek lehet jó hír, hogy a keserű ételek segíthetnek csökkenteni a cukorbevitelt, illetve abban is, hogy kevésbé kívánjuk az édes ételeket. A témával kapcsolatban olyan rovarokon végeztek kutatást, amelyek ízlelőbimbói hasonlóak az emberekéihez, és megfigyelték, hogy keserű ízek érzékelése után kerülni kezdték az édeset. Egy másik, emberek bevonásával készített kutatás pedig arra az eredményre jutott, hogy ízlelőbimbóink keserű ételek fogyasztása után olyan anyagot bocsátanak ki, amelyek semlegesítik az édes ízeket.

Kiderült, hogy miért vonzódunk annyira a szénhidráttal teli ételekhez. Egy új alapíz áll a háttérben. Részletek!

A kesernyés ízű ételek nagy részében sok a tápanyag, ezért fogyasztásuk megemelheti az energiaszintet. A kakaóban és a kávéban például koffein van, valamint vas és magnézium, ami segíthet csökkenteni a fáradtságot, illetve energizál. A sötét színű leveles zöldek között is sok a kesernyés ízű, ezek pedig mindig gazdagok magnéziumban, B-vitaminokban, vasban és folsavban. Ráadásul sok bennük az antioxidáns is, amely segíthet felvenni a harcot a sejteket károsító, illetve az öregedésüket gyorsító szabad gyökök ellen. A 70 százaléknál magasabb kakaótartalmú étcsokoládé remek példa erre, de a kesernyés ízű zöldségek, illetve fűszernövények ésgyógynövényekis mind magas antioxidánstartalmúak.

A kesernyés ételek serkentik az epe, illetve az emésztőnedvek termelődését

A gyomorkeserű szó születése sem véletlen. Ízük miatt a kesernyés ételek serkentik az epe, illetve az emésztőnedvek termelődését, ami jót tesz az emésztésnek és hozzájárul a tápanyagok megfelelő felszívódásához. Sok kesernyés ízű ételnek a rosttartalma is igen magas, ami szintén hasznos az emésztés szempontjából. Májunknak is használnak a keserű ételek - éppen amiatt, hogy mérsékelhetik a cukorbevitelt, így hozzájárulhatnak a máj elzsírosodásának megakadályozásához. Együnk tehát sok tőzegáfonyát, gyermekláncfű-zöldet, sötét színű leveles zöldet, keserű dinnyét, citromhéjat és keserű csokoládét, a kávét, a kakaót és a zöld teát pedig igyekezzünk inkább cukor nélkül fogyasztani.

Forrás: care2.com