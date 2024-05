Digitális megoldások: javul a tüdőrák túlélési esélye

A digitális technológiák előtérbe helyezése számos olyan előnyt kínál, amely javíthatja az egészségügyi ellátórendszerek működését, a betegek gyógyulási esélyeit és a terápiák hatékonyságát.

A mesterséges intelligencia (MI) és a gépi tanulás (GT) fejlesztései egyre több területen lépnek be az egészségügybe, többek között a képalkotás, a betegségdiagnosztika vagy akár a gyógyszerek fejlesztése területén is. Az MI rendszerek képesek jelentős mennyiségű adatot feldolgozni és azonosítani a mintákat, ezáltal nagyban segítik az orvosokat a pontosabb diagnózis és a testre szabottabb kezelések kialakításában.

Illusztráció: Getty Images

Éppen ezért ennek a jövőben kulcsfontosságú szerepe lesz a költségcsökkentésben nemcsak az egészségügy szereplői, de a betegek számára is – mondta el Rami Riman MD, az InterSystems EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) régiójáért felelős vezetője a 3. Digital Health Essential konferencián.

A telemedicina és a mobil egészségügyi alkalmazások megnyitják az utat a betegek számára, hogy távolról is hozzáférjenek az egészségügyi szolgáltatásokhoz, de a digitális megoldások lehetővé teszik azt is, hogy az emberek az eddiginél aktívabb szerepet vállaljanak saját egészségük megtartásában, illetve lényegesen lelassítsák állapotuk romlását. Az egészségi paramétereket nyomon követő alkalmazások értékes információkat nyújtanak az egyéneknek saját fizikai és akár mentális állapotukról is, ezáltal ösztönzik az egészségesebb életmódot, de megkönnyítik a hatékony kommunikációt is az egészségügyi szolgáltatókkal – nyilatkoztak a szervezők.

A különböző forrásokból megfelelő mennyiségben és minőségben összegyűjtött digitális egészségügyi adatok az egészségügyi innovációt és kutatást is elősegíthetik. Csak egy példa: az előrehaladott tüdőrák túlélésében az elmúlt évtizedben Magyarországon is jelentős előrelepések történtek. A tüdőrák az egyik leggyakoribb daganattípus Magyarországon, évente több mint nyolcezer ember halálát okozza. A betegség 5 éves túlélése a késői stádiumban felfedezett, de még szisztémás kezelésre alkalmas esetekben 20 százalék alatt volt az elmúlt évtized elején. A modern diagnosztikai és terápiás lehetőségekkel a betegek 3 éves túlélésnek esélye közel 10 év alatt megduplázódott Magyarországon.

A kardiológia területén igazolt, hogy a különböző szívritmuszavarok, szívelégtelenség miatt kezelt betegek távoli monitorozása akár 50 százalékkal csökkentheti a halálozást. Ugyanakkor ez a fajta gondozás ma Magyarországon csak szórványosan, kísérleti, vagy tudományos projekt kereteiben zajlik.

Ezen túl az innovatív digitális megoldások számos egyéb aspektusáról szó esett Magyarország vezető digitális egészségügyi eseményén.