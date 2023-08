Betegségre figyelmeztethet, ha túl sokat izzadsz

Az izzadtságot a testszerte a bőr mélyebb rétegében lévő verejtékmirigyek termelik. A verejték többségében vízből áll, de sót és elektrolitokat is tartalmaz. Az izzadás a testhőmérséklet szabályozása és az általános egészség szempontjából egyaránt fontos. Amint a test belső hőmérséklete emelkedni kezd, a hipotalamusz jelet küld a verejtékmirigyeknek, hogy kezdjenek verejtéket termelni, hogy az a párolgás révén hűteni tudja a testet – foglalta össze dr. Békési Gábor PhD, az Endokrinközpont endokrinológusa.

Így tehát teljesen normális, ha jobban izzadunk...

amikor eleve meleg van, például nyáron;

amikor testmozgást végzünk;

láz esetén;

forró vagy nagyon fűszeres, csípős ételek fogyasztása során;

valamint intenzív stressz esetén.

Amikor a verejtékezés fokozottá válik

Vannak esetek, amikor a verejtékezés túlzott méreteket ölt. Ezt hiperhidrózisnak nevezzük. Bár nincsenek konkrét irányelvek annak meghatározására, hogy mi számít normális izzadásnak, valamint mikortól beszélünk hiperhidrózisról, ha azonban valaki úgy érzi, hogy túl sokat izzad, és ez már kihat a mindennapi életére, akkor felállítható a diagnózis. A probléma oka több tényezőből eredhet, ám gyakori, hogy hormonzavar húzódik meg a háttérben.

A fokozott izzadékonyság hátterében gyakran hormonális zavarok állnak. Fotó: Getty Images

Pajzsmirigy-túlműködés

A legtöbb esetben a fokozott izzadást a pajzsmirigy túlműködése okozza. A túl sok pajzsmirigyhormon jelenléte miatt az anyagcsere fokozódik, ami túlzott verejtékezésben is megnyilvánulhat. Ezen kívül gyakran jelentkezik normál étkezés melletti fogyás, stressz, szapora pulzus, csökkent melegtűrés, gyakoribb, akár hígabb széklet, menstruációs zavarok, meddőség és hajhullás is. A probléma legtöbbször gyógyszeresen, ritkábban izotópos terápiával kezelhető, ám amennyiben a pajzsmirigy megnagyobbodása, esetleg hormontermelő göbök okozzák, úgy műtét is szükségessé válhat.

Feokromocitóma

Egy ritka, általában jóindulatú daganat, amely a mellékvesében alakul ki. Főbb tünetei közé tartozik a fejfájás, fokozott izzadás, magas vérnyomás és szapora pulzus. A panaszok oka, hogy a daganat túl sok adrenalint vagy noradrenalint szabadít fel a vérbe. Kezelése a daganat műtéti eltávolítása. Azon ritka esetekben, amikor a tumor rosszindulatú, kemo- vagy sugárterápia is indokolt lehet.

Hipogonadizmus

Ez egy olyan állapot, amikor a herék nem képesek elegendő tesztoszteront előállítani. A jelek és tünetek attól függenek, hogy mikor, mely életkorban alakul ki a probléma. Felnőtt férfiaknál a hipogonadizmus megváltoztathatja bizonyos férfias fizikai jellemzőiket (például testszőrzet elvesztése, izomtömeg csökkenése), valamint csökkenhet a nemi vágyuk, romolhat a hangulatuk, merevedési zavaraik lehetnek, romolhat a spermakép is. Ha extrém alacsony a tesztoszteronszint, úgy fokozott verejtékezés és hőhullámok lépnek fel, főleg éjszaka. A tesztoszteron pótlásával kezelhető az állapot – mondta el a szakember.

Akromegália

Az akromegália olyan rendellenesség, melynek során az agyalapi mirigy túl sok növekedési hormont (GH) termel. A fokozott hormontermelődés túlzott növekedést okoz a csontokban és a lágyszövetekben. Felnőtteknél mindez az orr, fül, kéz és láb növekedését, az arc deformálódását okozza, de tünetei között szerepel a bőr megvastagodása, valamint a fokozott izzadás is. Oka leggyakrabban a hipofízis jóindulatú daganata, így a kezelése leggyakrabban annak sebészi eltávolítása. Amennyiben ez valamiért nem lehetséges, úgy gyógyszeres terápia indokolt.

További lehetséges hormonális okok a túlzott izzadás hátterében: