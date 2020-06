A pajzsmirigy leggyakoribb betegségei

A pajzsmirigy problémái életünk bármelyik szakaszában jelentkezhetnek gyermekkortól idős korig, de nőknél jobbára gyakrabban, mint férfiaknál. A Svábhegyi Gyógyintézet endokrinológus szakorvosa, Dr. Rencz Rita a pajzsmirigygondok eredetéről és a legfőbb tünetekről tájékoztat.

Strúma/golyva

Gyakran fordul elő a strúma (más néven golyva), melynek oka nagyrészt a jódhiány, és nem hormontermelési zavar okozza. A betegség tömeges előfordulása bizonyos területen gyermekkorban is megfigyelhető. Létezik diffúz vagy göbös formája.

Általában egyéb okból végzett nyaki (ultrahang) vizsgálatok során, véletlenül kerül diagnosztizálásra - ha a pajzsmirigy-megnagyobbodás, illetve a göbök nem feltűnőek. Ha a göbök egy centiméternél nagyobbak, akkor fontos a további vizsgálat, hogy kizárjuk a daganatos elváltozást.

Hosszú távon szükséges a strúma rendszeres kontrollvizsgálata, de csak néhány esetben szükséges a kezelése. Amennyiben apajzsmirigyjelentősen megnagyobbodott, folyamatosan növekszik és panaszokat okoz, vagy igazoltan daganatos megbetegedésről van szó, a gond leggyakrabban műtéti beavatkozással orvosolható.

A pajzsmirigy hormontermelésének eltérései

A pajzsmirigy-betegségek másik nagy csoportja a pajzsmirigyhormon termelésének eltérései. Ezen kórképek esetében a szükségesnél több vagy kevesebb mennyiségű hormon termelődik. Ezt a jelenséget gyakran autoimmun folyamatok okozzák.

A pajzsmirigy betegségeit nyaki ultrahangvizsgálatokkal diagnosztizálják

Túlműködés

Ha a pajzsmirigy túlműködik, olyan antitestek termelődnek, melyek a pajzsmirigy fokozott hormontermelését okozzák. Általában 20-40 év közötti nőknél jelentkezik, de bármely életkorban előfordulhat.

Alulműködés

Ha alulműködik a pajzsmirigy, az antitestek krónikus gyulladásos folyamatot váltanak ki, amely során a pajzsmirigy sejtjei pusztulnak. Főleg nőknél fordul elő a pajzsmirigy alulműködése, jellemzően későbbi életkorban, de az utóbbi időben egyre több fiatal nőnél diagnosztizálják.

Ezeken kívül egyéb eltérések is állhatnak a hormontermelési zavarok hátterében, ezért fontos a kivizsgálás, az okok feltérképezése és a kezelés - hangsúlyozta az endokrinológus.

Pajzsmirigygyulladás

A pajzsmirigyben gyulladás is kialakulhat, például felső légúti megbetegedés kapcsán, vagy akár vírusfertőzéstől is. Ez fájdalmas lehet, átmenetileg túl-, illetve alulműködés is kísérheti, de tartós hormoneltérést általában nem okoz. Pajzsmirigygyulladás a szülés után is előfordulhat, a fentiekhez hasonló, múló tüneteket okozva. Kezelést általában nem igényel, de a későbbiekben kialakulhat állandó alulműködés.

A hormonhiány tünetei

A hormonhiány elsősorban aluszékonyságot, fáradékonyságot, hajhullást, koncentrációs nehézségeket, menstruációs zavarokat, testsúly-növekedést, ödémaképződésre való hajlamot okozhat. A hormon túltermelés ingerlékenységet, fokozott izzadékonyságot, rossz melegtűrést, remegést, fogyást, hasmenést, szapora szívműködést, vérnyomás-emelkedést okozhat.