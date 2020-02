Bajt jelezhet a gombócérzés

Növekedésnek indult parányi szerv

A nyak elülső részén elhelyezkedő, pillangó alakú pajzsmirigy mérete nőknél 18 cm3, míg a férfiaknál 25 cm3. Előfordulhat azonban, hogy különböző állapotok miatt a szerv növekedésnek indul, és akár a többszörösére is megnőhet, ami igen kellemetlen problémákat okozhat. Apajzsmirigymegnagyobbodás - strúma, golyva - leggyakoribb oka a jódhiány, de hátterében állhat Graves-Basedow kór, daganat és pajzsmirigy-gyulladás is. A pajzsmirigy-megnagyobbodás lehet diffúz vagy csomós. Utóbbi esetben daganatot is jelezhet.

Gombócérzés

A torokban lévő gombócérzés több betegség és állapot tünete is lehet (pl. torokgyulladás, stressz), ám ha látszólag semmilyen ok nem indokolja a panaszt, ráadásul ha hosszabb ideje fennáll, akkor érdemes pajzsmirigy-megnagyobbodásra gyanakodni. A nyak elülső oldalán lévő, pillangóalakú szerv növekedése ugyanis gombócérzést, nyelési nehézséget és nyaki szorítást eredményezhet.

Rekedt hang

A rekedt hang - valamint a mélyebb hangszín - szintén jelezheti a pajzsmirigy-megnagyobbodást, ugyanis a méretes szerv nyomhatja a hangszalagokat. Természetesen a problémát sok minden más is okozhatja (például allergia, fertőzés, daganat), ám ha a családjában előfordult már pajzsmirigybetegség, illetve ha önnél áll fenn a mirigy valamilyen zavara, úgy ultrahanggal érdemes megvizsgálni a szerv méretét és szerkezetét.

Köhögés

A száraz köhögés igen gyakori, mely elsősorban a hidegebb hónapokban, a fűtési szezonban jelentkezik. Azonban ha máskor is kínozza, ráadásul egyéb tünetek is kísérik, akkor fennáll a strúma gyanúja.

A múlni nem akaró, száraz köhögés mögött strúma is állhat

Kitapintható dudor a nyakon

Amennyiben a pajzsmirigy megnagyobbodása jelentősebb méreteket ölt, úgy a szerv kitapinthatóvá válhat, sőt az is előfordulhat, hogy szabad szemmel is láthatóvá válik. Természetesen ekkor is szükség van ultrahangos vizsgálatra (szükség esetén egyéb képalkotó vizsgálatra is), hogy ki lehessen zárni a rosszindulatúság jelenlétét.

Pajzsmirigy alul- vagy túlműködés

A strúma gyakran a pajzsmirigy hormontermelési zavaraival is együtt jár, így alul- és túlműködés is jelen lehet mellette. Éppen ezért ha valaki ilyen problémával küzd, akkor célszerű a laborvizsgálatok mellett ultrahangos ellenőrzésen is részt vennie, ugyanis ezzel pontos képet lehet kapni a mirigy nagyságáról és szerkezetéről, így az esetleges elváltozások nyomon követhetőek, illetve kezelhetőek - mondja Dr. Tar Attila.

A strúma kezelése

Normális laborparaméterekkel járó, jódhiányos strúma esetén a kezelés első lépcsője a jód pótlása. További kezelési lehetőség a pajzsmirigyhormon szájon keresztüli gyógyszeres bevitele. Súlyosabb tüneteket okozó, jódra, illetve pajzsmirigyhormonra nem reagáló, esetleg rákos elfajulást mutató strúma esetében műtétre lehet szükség.

Forrás: Budai Endokrinközpont