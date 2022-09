A megnövekvő felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható. A délutáni óráktól egyre többfelé alakul ki eső, zápor, zivatar. Élénk, erős lökésekkel kísért délies szél mellett 25, 31 fok közötti maximumhőmérsékleteket mérhetünk. Csütörtökön napközben még nem, estétől viszont észak felől hidegfronti hatás érvényesül. Eleinte a migrénes fejfájás lehet gyakori, aztán a görcsös típusú fejfájás kerül előtérbe. Az előző napokhoz hasonlóan most is gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás. A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások: