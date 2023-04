A szívroham korai jelei, amelyekről kevesen tudnak

A szívroham derült égből villámcsapásként érkezik, de van néhány korai figyelmeztető jel, amelyek már előre jelezhetik a közelgő szívmegállást – írta meg a Medical Daily. Ahogy a cikk is rámutatott, ezekről az előjelekről a legtöbb ember nem tud, vagy még ha gyanúsnak is érzik a tüneteket, gyakran figyelmen kívül hagyják azokat. Pedig nem kellene, mert szó szerint életmentő lehet, ha komolyan vesszük az alábbiakat.

Mellkasi diszkomfortérzés

Sokan nem is fájdalomként, inkább furcsa, újonnan tapasztalt diszkomfortérzésként írják le a szívrohamot megelőző érzetet. Ez az artériákban lévő plakkok felhalmozódásából ered – fogalmazott a HuffPostnak dr. Roger Blumenthal orvosprofesszor. Mellkasi fájdalom is jelentkezhet – ezt anginának nevezik, és a szív külső oldalán lévő artériák szűkületéből vagy görcséből is adódhat. A szakértő szerint ezért fontos, hogy minél előbb orvoshoz forduljunk, ha az említett kellemetlenséget tapasztaljuk.

Sokan nem is mellkasi fájdalmat, csupán diszkomfortérzést tapasztalnak. Fotó: Getty Images

Szúró fájdalom

Izomhúzódásnak gondolhatjuk, de nem az. Dr. Blumenthal szerint a nyakon, a vállon vagy a karon keresztül cikázó fájdalom azt jelentheti, hogy szívroham valószínűsíthető, és tapasztalatai szerint az idősebbeknél a leggyakoribb. Dr. Jayne Morgan kardiológus pedig azt emelte ki, hogy akinél az egyik oldalon állkapocsfájdalom jelentkezik – nyaki fájdalommal vagy mellkasi diszkomfortérzéssel együtt –, szintén szívroham veszélyének lehet kitéve.

Az állkapocsfájdalom fáradtsággal, levertséggel társulva gyakoribb a nőknél, mint a férfiaknál. Dr. Morgan is egyetért azzal, hogy míg a férfiak tünetei erőteljesebbek, egyértelműbbek lehetnek (mint a mellkasi fájdalom vagy a légszomj), a nőknél sokszor „kevésbé drámai” a helyzet. Náluk inkább hétköznapi apróságnak tűnő dolgok szokták előre jelezni, hogy nagy baj közeleg.

Zihálás

Ha több kilós bevásárlást cipelünk fel a negyedikre, természetes egy kis szuszogás. De aki szinte bármilyen fizikai feladat elvégzése után zihálva kapkodja a levegőt, az mindenképpen gondoljon arra, hogy esetleg valami nincs rendben a szívével. Ha a zihálás mellé zsibbadás és a fent már említett mellkasi diszkomfortérzet is társul, akkor erősen ajánlott orvosi segítséget kérni.

Miért zihálunk szívroham közeledtével?

A Sarver Heart Centerben megjelent tanulmány szerint a szívmegállást átélő betegek több mint fele horkolva, gurgulázva, nyögve kapkodja a levegőt. A kutatók szerint a zihálás egy túlélési reflex, amelyet az agy indít el, például egy közelgő szívmegállás esetén.

Émelygés

Hányinger, hasi fájdalom és általános fáradtság esetén az első gondolatunk általában az, hogy valami rosszat ettünk. „De ezek a tünetek szintén olyan figyelmeztető jelek lehetnek, amelyekre érdemes odafigyelni” – erősítette meg dr. Nikhil Sikand kardiológus. Ezek a panaszok azonban nem biztos, hogy mindenkire jellemzőek: egyeseknél lehet, hogy csak enyhébben vagy egyáltalán nem is jelentkeznek.

Esetenként az is előfordulhat, hogy a tünetek már egy hónappal korábban jelentkeznek, és közvetlenül szívroham előtti néhány napban fokozódnak. Gyakran megesik, hogy a szívmegállást megelőző egy hét vagy néhány nap során tapasztal magán több tünetet a páciens. Az orvosok viszont mindenkit arra kérnek, kérjenek segítséget már az első figyelmeztető jeleknél – ne várják meg, amíg nagy baj lesz.

