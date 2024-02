A mesterséges intelligencia segíthet a szívbetegeken

Egy magyar fejlesztésnek köszönhetően hamarosan a mesterséges intelligencia is értékelheti az EKG-felvételeket, így tovább javulhatnak a szívrohamgyanús betegek túlélési esélyei - számolt be róla az RTL Híradó.

Szakemberek szerint ugyanis gyorsabban, több EKG-t tud elemezni, és priorizálni is tudja az eseteket, így a mentők és az orvosok is hatékonyabb ellátást tudnak nyújtani.

Még tesztelik a fejlesztést. Fotó: Getty Images

Az MI több mint 70 ezer felvételt és diagnózist tanul be, így a legsúlyosabb és legritkább szívbetegségek EKG-ját is könnyebben felismerheti. A rendszer fél másodperc alatt elemez egy EKG-t, de a gyorsaság mellett a hatékonyság növelése is a cél.

A fejlesztés eredményeit még tesztelik.