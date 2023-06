A WHO szerint az egészséges felnőtteknek hetente legalább 5 óra sportolás javasolt, az alakformáláshoz azonban ez önmagában még nem elég – mondta el podcastünk újabb adásában Dr. Mikulán Rita sportorvos. A szakember szerint mindenki számára fontos lenne valamilyen mozgásforma rendszeres űzése függetlenül attól, hogy küzd-e valamilyen krónikus betegséggel. A sokak által rettegett, hirtelen szívhalálnak viszonylag kevés előjele van, egy alapos sportorvosi vizsgálat ugyanakkor segíthet feltárni azokat a tényezőket, amelyek veszélyeztethetik a sportolók egészségét.

Sajnos ezek a tragikus halálokok az efféle vizsgálatokkal sem szűrhetőek minden esetben. A sportorvos szerint a nyugalmi EKG-n nem minden esetben olvasható le a csupán időnként fellépő szívritmuszavar, fontos ezért, hogy mindenki figyeljen néhány árulkodó jelre: ilyen lehet az, ha valaki időnként megszédül, szorító fájdalmat érez a mellkasában (akkor is bajra utalhat, ha csak átmeneti), vagy a pulzusa 5-6 perc elteltével sem áll vissza az ideális tartományba.

Az irodai munka egészségre gyakorolt hatásait sokan napi szinten kénytelenek elszenvedni: a sok ülés miatt a derék, a gerincoszlop és a nyak környékén is fájdalom léphet fel, de az aranyér kialakulása is gyakoribbá válik. A sportorvos szerint a rendszeres mozgáson túl az is nagyon fontos, hogy "üljön jól" az érintett, vagyis olyan pozícióban helyezkedjen el, amellyel sem a gerincet, sem bizonyos izomcsoportokat nem terhel túl. Fontos emellett az is, hogy legalább óránként felálljon és átmozgassa magát.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!