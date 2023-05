Így lehet egészséges a krumpli és a csokoládé

Mindig örömmel olvasunk olyan hírekről, hogy az általunk kedvelt ételek nem csak finomak, de az egészségünkre is jó hatással vannak. Több alapvető élelmiszer kapcsán rengeteg tévhit él azonban a köztudatban, melyek közül a WebMD gyűjtött össze néhányat. Érdemes mindezeket figyelembe venni mindazoknak, akik egészségtudatosan válogatnák össze a tányérra kerülő finomságokat.

Tojás

Köztudott, hogy a tojás sok fehérjét és más hasznos tápanyagot tartalmaz, sokan mégsem szívesen fogyasztják a benne lévő koleszterin miatt. Egy tojás körülbelül 200 milligrammot tartalmaz, ami majdnem teljes egészében a sárgájában található meg. Ha átlagosan napi egy tojást fogyasztunk, azzal nagy valószínűséggel nem lépjük át a nemzetközi ajánlásban szereplő 300 milligrammos maximális határértéket, főleg akkor, ha figyelünk az elfogyasztott telített és transzzsírok mennyiségére.

Kávé

A napi nehézségek leküzdéséhez sokak számára elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű kávé fogyasztása, egyesek azonban a benne lévő koffein miatt tartózkodnak tőle. Egyénenként eltérő lehet, hogy a szervezetünk miként reagál erre az élénkítő anyagra, általánosságban azonban elmondható, hogy napi 4-5 csészéig a kávé valószínűleg nem okoz gondot. Sőt, egyes kutatások szerint bizonyos előnyei is lehetnek, például csökkenti az étvágyat, illetve bizonyos állapotok, köztük a Parkinson-kór és az epekő kockázatát.

Csokoládé

Az egyik legellentmondásosabb élelmiszerek közé tartozik a csokoládé is, hiszen mindenki tudja, hogy árt a fogaknak és elhízáshoz vezethet, bizonyos kutatások szerint ugyanakkor a benne lévő antioxidánsok az egészségünket is védhetik. Nem mindegy, hogy milyen fajtából fogyasztunk: az egészségre gyakorolt előnyök leginkább akkor érvényesülnek, ha a csokoládé legalább 70%-os kakaótartalommal rendelkezik. Érdemes a tejcsokoládé helyett az étcsokoládét választani.

NEm mindegy, hogy milyen csokoládét fogyasztunk. Fotó: Getty Images

Vörösbor

A vörösborban megtalálható egy rezveratrolnak hívott vegyület, ami hozzájárulhat a szív egészséges működéséhez. Viszont rezveratrol nem csak a borban, de az alapanyagául szolgáló szőlőben is megtalálható, sőt sok más gyümölcsben is (például az almában, málnában). Hogyha szeretjük, úgy kis mennyiségben, alkalmanként fogyaszthatunk vörösbort, hogyha azonban nem rajongunk érte, pusztán az egészségre gyakorolt pozitív hatásáért nem érdemes inni belőle. Alkoholtartalma ugyanis már kisebb mennyiségben is káros hatással lehet.

Vörös húsok

Egy közepes adag steakhús több mint 40 gramm fehérjét tartalmaz olyan tápanyagok mellett, mint a kalcium, a vas, a magnézium és a B12-vitamin. Bővelkedik ugyanakkor telített zsírokban és koleszterinben is. Több kutatás is igazolta már, hogy a vörös húsok növelhetik a stroke, a szívbetegség és bizonyos daganatok kialakulásának kockázatát.

Kenyér

A kenyér egyáltalán nem ördögtől való, sőt: a benne lévő teljes kiőrlésű gabona jó tápanyag- és rostforrás lehet. Ez utóbbi különösen fontos egy igen gyakori megbetegedés, az aranyér megelőzéséhez, ami az egyoldalú táplálkozás, a kevés folyadékfogyasztás és a rostban szegény étrend hatására komoly problémát okozhat. A szakértők azt javasolják, hogy az elfogyasztott gabonafélék legalább fele teljes kiőrlésű gabonából származzon.

Burgonya

Az egészséges ételek felsorolásakor kevés embernek juthat eszébe a krumpli, pedig kiváló forrása többek között az A- és C-vitaminnak, valamint a káliumnak, sőt a héja is fogyasztható, ami kiváló rostforrás. A gond inkább az, ahogyan a krumplit elkészítjük: a zsírban kisütött változat összességében többet árt nekünk, mint használ. Sokkal egészségesebb, ha megfőzve kerül asztalra.

