Ételek, melyek tele vannak rosttal

A székrekedés kezelésében nagyon hasznos a rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztás és a napi legalább 1,5-2 liter folyadékbevitel. A zöldségek, gyümölcsök és a teljes kiőrlésű gabonák aktívabbá teszik a bélműködést, így a széklet kisebb erőfeszítéssel üríthető. Ezzel elejét vehetjük az aranyeres panaszoknak, ugyanakkor a már meglévő tünetek sem romlanak tovább. Az Amerikai Dietetikus Társaság szerint egy átlagember naponta 11 gramm rostot fogyaszt, miközben egy felnőtt számára az ajánlott napi bevitel nagyjából 30 gramm lenne.

Az alma és a banán kerülendő, de sárgadinnye vagy ananász bátran fogyasztható

Székrekedés esetén hasznosak a különböző magvak és gabonafélék

Élelmi rostokban gazdag a búza, a zabkorpa, az útifűmaghéj, a müzli. A zab például vízben oldható és oldhatatlan rostokat is tartalmaz. Kefirbe, joghurtba, tejbe is beletehető, rendszeres fogyasztása segíti az emésztést. Ám a lenmag is nagyon hasznos székrekedés ellen. Két evőkanál lenmagban 2 gramm rost található: előnye, hogy bármilyen ételbe, italba belekeverhető. Gazdag A-, B-, C-, D- és E-vitaminokban, béta karotinban, de ásványi anyagtartalma sem elhanyagolható. Nagyon fontos, hogy a rostok mellé megfelelő mennyiségű folyadékot is fogyasszunk, hisz ellenkező esetben szintén székrekedést okozhat.

Zöldségek és gyümölcsök a jó emésztésért

A nyers zöldségeket és gyümölcsöket ivólé formájában is fogyaszthatjuk. A magas rosttartalmú gyümölcsök közé tartozik az áfonya, az ananász, a citrom, az eper, a grépfrút, a málna, a mandarin, a mangó, a papaya, a sárgadinnye, a barack, a szeder, a cseresznye, a szőlő, a kivi, a narancs. A szilva például jól ismert székrekedés elleni szer, aszalt vagy friss formában is jótékony hatással van a belekre. Rengeteg rostot tartalmaz, ezáltal hatékonyabbá teszi a víz megkötését, az elfogyasztott ételek felszívódását, az emésztést.

Zöldségek közül magas rosttartalma miatt kiemelhető: a brokkoli, a zeller, a céklafélék, a cikória, a fehérrépa, az erős paprika, a káposzta, a fejes saláta, a fokhagyma, a karfiol, a paradicsom, a póréhagyma, a retek, a sárgarépa, a spárga, az uborka, a zöldbab, a kelbimbó, a petrezselyemlevél. A spenót kifejezetten jó székrekedés elleni zöldség. Magnéziumban is gazdag, amely az egyik legfontosabb ásványi anyag a szervezet számára. Ugyanakkor a székrekedés ellen ható, ajánlott élelmiszerek közé tartoznak még a tejtermékek, a méz, a savanyú káposzta és a mogyoró is. A szénhidrátok közül érdemes teljes kiőrlésű lisztből készült termékeket választani.

Mit kerüljünk székrekedés esetén?

Lehetőleg mellőzzük a fogó hatású élelmiszereket, például a banánt, az almát, a csokoládét, valamint a túlzott fehér kenyér-, tészta-, hús- és rizsfogyasztást, illetve a bélfalat ingerlő zsíros, fűszeres, hagymás ételeket. A túlzott sóbevitel fokozza a visszerek duzzanatát, ezért érdemes kerülni, de a kávé, az alkohol és az üdítőitalok is csak mértékkel fogyaszthatóak.