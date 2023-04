Erős hasfájással küzd a gyerek? Ez lehet a baj

A bélbetüremkedés egy súlyos, kezelés nélkül életveszélyes állapot, amelyben a bél egy része teleszkópszerűen összecsukódik és a bél szomszédos részébe csúszik. Ez akadályozza a táplálék haladását, a bél megduzzad, vizenyőssé válik, vérezhet, valamint károsítja az adott terület vérellátását is. A probléma bárhol előfordulhat, ám legtöbbször a vékony-és a vastagbél találkozásánál lép fel. Az állapot veszélye, hogy fertőzéshez, a bél szakadásához, bélelhaláshoz, valamint akár hashártyagyulladáshoz is vezethet. Kezelés nélkül a bélbetüremkedés halálos kimenetelű.

A bélbetüremkedés a 3 hónapos és 3 éves kor közötti gyermekeket érinti a leggyakrabban – mondta dr. Kövi Rita, az Ultrahangközpont gyermekradiológusa. Egyelőre nem tudni, pontosan mi okozza a problémát, de egyes megfigyelések szerint a vírusfertőzések, a fokozottabb perisztaltika, a daganat és polip egyaránt emeli a kialakulásának kockázatát.

Akár hashártyagyulladás is lehet az elhanyagolt bélbetüremkedés következménye. Fotó: Getty Images

Az éles, erős hasfájás a leggyakoribb tünet

A bélbetüremkedés az esetek többségében jól észrevehető tünetekkel jár: a gyermek erős hasfájásra panaszkodik, összegörnyed, a babák hangosan sírnak, lábukat felhúzzák. Egyes esetekben akár hányás is jelentkezhet. A fájdalom görcsös és periódikusan ismétlődik, vagyis átmeneti enyhülés után ismét jelentkeznek a tünetek. Előrehaladottabb esetben málnazseléhez hasonló széklet jelentkezik, a bélelzáródás fokozódásával pedig a has is felpuffad. A szakember azt javasolja, hogy ha ilyen tüneteket észlelsz gyermekednél, azonnal vidd el orvoshoz.

Fizikális és ultrahangvizsgálat szükséges

Amennyiben felmerül a bélbetüremkedés gyanúja, az orvos óvatosan áttapogatja a hasat – olykor már ez is elég a problémás bélszakasz megtalálásához. Az ultrahangvizsgálattal azonban jól láthatóvá válik a probléma, és akár 100 százalékos biztonsággal felállítható a diagnózis. Ilyenkor az orvos egy kokárdára emlékeztető jelet lát, ez jelzi a bélbetüremkedést. Az orvos ekkor látja a probléma pontos helyét, megméri az adott szakasz átmérőjét, valamint az esetlegesen perforált bélre is fény derülhet ekkor.

A Doppler-ultrahang segítségével a véráramlás is megfigyelhető. Ha pedig szabad hasűri folyadék is látható, az hashártyagyulladásra utal. Amennyiben kiderül, hogy gyermeked hasfájását bélbetüremkedés okozza, azonnali terápia szükséges, amely általában konzervatív kezelés, de ritkán sebészeti beavatkozás is szóba jöhet.

A hasi fájdalom és a puffadás hátterében számos egészségügyi magyarázat állhat. Elbagatellizálni azonban nem szabad ezeket a panaszokat (sem), ugyanis komoly problémára, egyebek mellett akár májbetegségre is utalhatnak.

Mi okozhat még erős hasfájást?

Természetesen nem csak bélbetüremkedés okozhat a gyermekeknél hasfájást, ám először ki kell zárni a súlyos állapotok jelenlétét – ebben nagy segítségre van az ultrahang. Erős hasfájást egyebek mellett az alábbi problémák is kiválthatnak:

bélgyulladás,

epekő,

vesekő,

vakbélgyulladás,

gyomorkimenet-szűkület.

„A hasi ultrahangnak igen nagy szerepe van a hasi panaszok okának tisztázásában, ugyanis ekkor alaposan megvizsgálható a belek, a máj, az epehólyag és epevezetékek, a gyomor, a méh, a petefészkek, a hasnyálmirigy, a vesék, a hólyag, valamint a lép állapota is. Mindnek a problémája eredményezhet hasi fájdalmakat” – magyarázta a radiológus. Hozzátette, az ultrahangnak a differenciáldiagnosztikában is lényeges szerepe van, hiszen ha az ultrahang eredménye negatív, másfelé kell keresni a hasfájás okát. A panasz lehetséges kiváltó okai között szerepelhet például a stressz, az ételintolerancia, a gyomorhurut, vagy akár az irritábilis bél szindróma (IBS) is.

