Így találhatsz érett görögdinnyét a piacon

Kevés lehangolóbb dolog van annál, mint amikor a nem is olyan olcsón vásárolt, nagy nehezen hazacipelt görögdinnye éretlen, színre és ízre is elégtelent érdemel. A bosszúság és a pazarlás miatti bűntudat elkerülésének legjobb módja, ha sikerül édes, érett dinnyét választani a boltban, a zöldségesnél vagy a piacon. Szerencsére számos látható és hallható jel árulkodik arról, ha egy görögdinnyét tényleg érdemes a kosárba tenni – ezeket szedtük most össze a realsimple.com tippjei alapján.

Érdemes vásárlás előtt jól megvizsgálni a dinnyét, hogy biztosan finomat vigyünk haza. Fotó: Getty Images

Hogy néz ki egy érett görögdinnye?

Érdemes alaposan szemügyre venni a dinnyekínálatot, mert az érett, belül édes és lédús gyümölcsöket vizuálisan is meg lehet különböztetni az éretlenektől. A szinte szabályos gömb alakú, formás kis dinnyék állítólag édesebbek, míg az oválisabbak vizesek, kevésbé ízletesek. Figyeld meg a csíkozást is: az érett görögdinnyének erősek, egyenletes színűek a csíkjai. A zöld csíkoknak mély sötétzöldnek, míg a halványaknak krémszínűnek, világossárgának kell lenniük. Ezenkívül figyelj arra is, milyen a héja: ha fényes, valószínűleg még nem érett.

Ha biztosra mennél, érdemes egy félbe vagy negyedbe vágott dinnyedarabot hazavinni, amelyen látod, milyen színű a belseje, milyen a húsa, milyenek a magjai. A szép piros, nem apadt gyümölcshús és a fekete magok érett dinnyére utalnak, a fehér magok viszont óvatosságra intenek. Arra is figyelj, hogy ha a görögdinnyét már felvágták, lehetőleg hűtőből kérd a neked tetsző darabokat, mert feldarabolva gyorsabban romlik a gyümölcs.

Milyen a foltja, milyen a szára?

Ha megtetszett egy dinnye, ne dönts azonnal. Vedd kézbe, forgasd meg, és vess egy pillantást a gyümölcs alján lévő foltra is, ahol a földdel érintkezett. Minél nagyobb és sárgább ez a folt, annál valószínűbb, hogy finom édes a belseje. A kis méretű, vagy fehér színű foltok azt jelzik, hogy jobban jársz egy másik gyümölccsel, mert ez bizony nem édes. A görögdinnye szárának pedig száraznak és sárgásbarnának kell lennie. A zöld szár azt jelezheti, hogy a gyümölcs még nem érett.

Hangja és súlya is árulkodó

A régi bevált módszer, a görögdinnye megkopogtatása is segíthet kiválasztani a legjobbat. Ha gyengéden megkocogtatod, és mély, üreges hangot hallasz, valószínűleg érett darabbal van dolgod. A magas hang viszont vastag héjról és még korántsem optimális érettségről árulkodik. Végül, ha több szimpatikus dinnyét is találsz hasonló méretben, válaszd közülük a legnehezebbet. Lehet, hogy valamivel többet fizetsz a kasszánál, de azonos méret esetén a nagyobb súly azt jelzi, hogy érettebb, édesebb finomságra számíthatsz, ami nem fog csalódást okozni sem egy családi ebéden, sem egy hétvégi baráti grillezésen.

