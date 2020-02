Végbélvérzés: aranyér vagy daganat?

Honnan tudjuk, hogy aranyér, vagy daganat?

A székletben található vér a világos pirostól a feketéig sokféle lehet, az pedig, hogy a vér sötétebb vagy világosabb, attól függ, hogy a bélrendszer mely szakaszáról származik. Ha a székletben található vér világos pirosas vagy barnás, akkor ez azt jelenti, hogy a vérzés forrása az alsó gasztrointesztinális traktusban van.

Ilyen esetben kiváltó ok lehet többek között a vastagbél gyulladása, aranyér, anális repedés, de akár tumor is. Ha a székletben sötétebb vörös vagy fekete árnyalatú a vér, akkor a vérzés forrása a felső gasztrointesztinális traktusban van. Ezt okozhatja gyomorhurut, gyomor- és nyombélfekély, nyelőcsősérülés vagy a nyelőcső vénájának repedése is.

A vérzés mögött legtöbbször aranyérbetegség áll

Ha vastagbélrák áll az aranyér háttérben

A székletben megjelenő friss vér rákos elváltozást is jelezhet. A véres széklet oka ilyenkor, hogy a tumor vérezni kezd. Ez a vérzés a legtöbb esetben nem folyamatos, a daganat korai szakaszában gyakran nem is észrevehető. Jól látható és könnyen észrevehető jel viszont, amikor a széklet színe kifejezetten sötétté válik a vele elkeveredő vér miatt. A vastagbélrák egy másik, szintén korai tünete lehet a vérszegénység, amely a tumor folyamatos vérzése következtében alakulhat ki. A kismértékű, de rendszeres vérveszteséget idővel komoly fáradtság, gyengeségérzet és sápadtság kísérheti.

Ha aranyér áll a háttérben

A véres széklet egyik leggyakoribb oka az aranyérbetegség. Aranyér alatt a végbélnyílásnál található duzzadt, gyulladt visszereket értjük. Kialakulásának leggyakoribb közvetlen kiváltó oka a székelés közbeni erőlködés, amely székrekedés esetén nyilván gyakrabban fordul elő, közvetetten tehát jelentős szerepe van a helytelen, rostszegény táplálkozásnak.

De gyakran előfordul még terhesség alatt, elhízottaknál vagy ülő életmódot folytatóknál is. Előfordulhat, hogy a már kialakult aranyér sokáig nem okoz tüneteket, később azonban a tágult vénák vérezhetnek, jellegzetesen a székletürítést követően, vércsíkot húzva a székleten vagy a toalettpapíron. Ez a vérzés nem jár fájdalommal, mennyisége pedig rendszerint csekély.

Az aranyeresség további tünetei:

duzzanat, csomó az altesten

fájdalmas székelés

erős viszketés a végbéltájon

huzamosabb ideig fennálló székrekedés

váladékozás és nyálkás széklet

Bármi is álljon azonban a véres széklet mögött, mindenféleképpen szakorvossal kell kivizsgáltatni.