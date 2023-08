Pollenhelyzet: enyhülést ígérnek a szerdai záporok

A naponta frissülő pollennaptár keddi adatai szerint a szezonja elején járó parlagfű pollenkoncentrációja országosan a nagyon magas tartományban alakul. Emellett azonban a virágzásuk csúcsidőszakán már túljutott csalánfélék virágporának mennyisége is nagy, a kenderfélék és az üröm pollenszemei pedig közepes mennyiségben vannak jelen a levegőben.

Átmeneti enyhülést ígérnek a szerdai záporok. Fotó: Getty Images

Átmenetileg enyhülhet a pollenterhelés

A tájékoztatás szerint az elkövetkező időszakban is a pollenterhelés fokozódására kell felkészülnünk, ezalól csupán a hegységek képeznek kivételt. A záporok azonban lokálisan átmeneti enyhülést hozhatnak. A csalán- és a kenderfélék pollenkoncentrációja országosan a közepes-magas, az ürömé pedig az alacsony-közepes tartományban alakul.

A már említett allergének mellett az útifű, a libatopfélék, a pázsitfűfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, a gyékény, a sás, a ciprus- és tiszafafélék, a hárs, illetve a fenyőfélék pollenszemei is okozhatnak kellemetlen napokat az allergiásoknak – bár ezek most csupán csekély mennyiségben vannak jelen a levegőben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) polleninformációiból továbbá az is kiderült, hogy a kültéri allergén gombák közül az Alternaria most spóraszáma országosan magas, míg az Epicoccumé alacsony szintet ér el.

8+1 tipp pollenallergiásoknak

Ahogy már korábbi cikkünkben is írtuk, allergiás reakcióról akkor beszélünk, amikor az immunrendszer érzékenyen reagál egyes – egyébként ártalmatlan – anyagokra, például a pollenekre. A parlagfűre érzékenyeknél már most is közepes vagy erős tünetek jelentkezhetnek. Az alábbi videóban szakértői tippeket láthatsz a pollenszezon könnyebb átvészeléséhez.

A leggyakoribb allergiás tünetek közé egyébként a következőket sorolják: torokkaparás, tüsszögés, orrdugulás, orrfolyás, orr- és szemviszketés, könnyezés. A panaszok a pollenkoncentráció emelkedésének hatására tovább fokozódhatnak.