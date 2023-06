Pollenhelyzet: a napokban jelentősen romolhat az allergiások állapota

A naponta frissülő pollennaptár keddi adatai szerint jelenleg csupán a pázsitfűfélék virágporának koncentrációja éri el a magas szintet, a fenyő- és csalánfélék pollenmennyisége pedig többnyire a közepes tartományban mozog. Az összes többi, jelenleg virágporát szóró növény – úgymint a nyír, a ciprus- és tiszafafélék, a fűz, a tölgy, a dió, az eperfafélék, az útifű, a lórom és hárs – pollenje csak kis mennyiségben mutatható ki a levegőben.

A heves esőzések miatt jelentősen fokozódhatnak az allergiások és az asztmások panaszai. Fotó: Getty Images

Viharok idején rosszabbak a tünetek

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) polleninformációiból az is kiolvasható, hogy a kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma várhatóan az alacsony-közepes tartományban alakul majd, az Epicoccumé pedig jellemzően alacsony marad. Rossz hír ugyanakkor, hogy a következő napokban többfelé várható heves esőzés és zivatar is – ilyenkor jelentősen fokozódhatnak az allergiások és az asztmások panaszai. A viharok idején tehát az érintetteknek nem ajánlott sem a szabadban tartózkodni, sem szellőztetni.

A keresztallergia ezért veszélyes

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, a pollenek által okozott légúti allergiára az olyan tipikus szénanáthás tünetek hívhatják fel a figyelmet, mint az orrfolyás, a szem- és torokviszketés, vagy akár a tüsszögés. Ilyenkor allergiateszt elvégzésére van szükség ahhoz, hogy megtudd, pontosan melyik allergén okozza a panaszaidat. Ám könnyen előfordulhat, hogy a pollen-pollen keresztallergia miatt a teszt tévesen allergiát jelezhet olyan növény pollenjére is, amely valójában nem is okoz tüneteket.

További bonyodalmakhoz vezethet, ha a pollen-étel keresztallergia tünetei is megjelennek. Ilyen esetben a pollenallergiásoknál az anyagok hasonló molekulaszerkezete miatt bizonyos ételek fogyasztása is kivált allergiás tüneteket. A leggyakrabban szájüregi viszketés, ajak- és nyelvduzzanat, valamint hasi görcs lép fel.

