A köhögés nem minden esetben jelez komoly problémát. Ez egy olyan reflex, amelynek célja, hogy szervezetünk kilökje az irritáló tényezőket a torokból és a légutakból, ezáltal elkerülhetővé váljon a tüdő károsodása és a fertőzések súlyossá válása. Az alábbiakban a Push Doctor gyűjtése alapján részletezzük, hogy mitől köhöghetünk, és mikor menjünk orvoshoz.

Nem csak felső légútifertőzésválhatja ki a kínzó köhögést.Fotó: Getty Images

Mi okozhat köhögést?

A köhögés hátterében a leggyakrabban valamilyen légúti fertőzés áll, például megfázás vagy influenza. A kórokozók miatti köhögés néhány naptól akár egy-két hétig is elhúzódhat. A köhögést okozhatja továbbáasztmais - kisgyermekeknél például ez a gyakori köhögés egyik legjellemzőbb oka. Az asztmás köhögés viszonylag könnyen felismerhető, ugyanis jellemzően sípoló légzéssel jár.

Mutatjuk, mi állhat még a hetek óta tartó köhögés hátterében.

Hasonlóan gyakran vezet kínzó köhögőrohamokhoz a dohányzás, bizonyos gyógyszerek szedése, és a reflux is. Ez utóbbi esetben a gyomortartalom nyelőcsőbe való visszaáramlása váltja ki köhögési reflexet. Ritkábban, de akár az orrváladék hátracsorgása, hangszálkárosodás, vagy súlyosabb állapot, például tüdőembólia és szívelégtelenség is megbújhat a köhögés hátterében.

Mikor kell orvoshoz fordulni a köhögéssel?

Bizonyos esetekben a köhögés magától elmúlik, a teljes regenerálódás azonban akár két-három hetet is igénybe vehet. A lábadozást felgyorsíthatjuk köhögéscsillapítókkal, gyógyteák fogyasztásával, illetve dohányzás kerülésével. Ám ha három hétnél tovább is fennáll a kínzó panasz, mindenképpen orvoshoz kell fordulnunk. Azonban semmiképpen se halogassuk eddig háziorvosunk felkeresését, ha vért köhögünk fel, nehézlégzés vagy zihálás jelentkezik, mellkasi fájdalmaink vannak, megmagyarázhatatlan duzzanatot érzünk a nyakunkban, vagy ha panaszaink mellé fogyás is társul.