Betegséget jelez a reggeli köhögés

A nyelőcsövön át a gyomorba kerülő táplálék útját a gyomorszáj zárja el, ez akadályozza meg a gyomortartalom visszaáramlását. Ha ez a záróizom nem jól működik, a savas hatású gyomornedv a nyelőcsőbe visszakerülve irritálja az érzékeny nyálkahártyát. A betegek ezt a szegycsont mögötti területen vagy akár a torokban jelentkező, égő fájdalomként érzékelhetik. A betegség neve is erre a folyamatra utal, a jelenséget refluxnak - visszafolyásnak - nevezzük. Dr. Hidvégi Edit gasztroenterológus, tüdőgyógyász, a Budai Allergiaközpont orvosa arra is felhívja a figyelmet, hogy a kezeletlen reflux azasztmatüneteit is rontja.

Szerteágazó tünetek

Van, akinél a reflux gyomorszáj-táji fájdalmat, esetleg émelygést, savas böfögést okoz - sorolja a betegségre utaló jeleket Dr. Hidvégi Edit. Olykor a sav feljön a torokba, szájba, savas, keserű szájízt okozva. Sokaknál a tünetek nem egyértelműek, más betegségre emlékeztetnek. A kezeletlen reflux okozhat rekedtséget, krónikus torokfájást, éjszakai-reggeli krónikus köhögést és szorító mellkasi fájdalmat is.

Asztma és reflux

A két betegség tünetei gyakran együttesen jelentkeznek. Vizsgálatok szerint az asztmás betegek közel 60-70 százalékánál megfigyelhetőek a reflux tünetei is. Az asztma és a reflux összefüggése sokrétű: a reflux a torok/garat ingerlése révén köhögést tud okozni. Ilyenkor a hasban megemelkedik a nyomás, ami fokozza a refluxot - rossz kört indít be. Emellett egyes asztmában használatos gyógyszerek a gyomorszáj záróizmának ellazításával elősegítik, provokálják a reflux jelentkezését.

A torokfájás és a reggeli köhögési rohamok is a reflux jelei lehetnek

Rekedtség, torokfájás

Az asztma mellett a reflux az alábbi betegségek kialakulásában játszhat még szerepet: krónikus bronchitisz, krónikus köhögés és orrmelléküreg-gyulladás. A torokba visszajutó gyomorsav a savas, keserű szájíz és rossz lehelet mellett rekedtséget, gégegyulladást is előidézhet.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Gyomorégés bárkinél jelentkezhet egy-egy zsírosabb, fűszeres étel, alkohol elfogyasztása után is. Probléma akkor adódik, ha a panaszok visszatérően jelentkeznek, állandósulnak. A tünetek ellen átmeneti megoldásként választhatjuk a recept nélkül kapható savlekötő készítményeket, hosszabb ideje fennálló vagy erősödő panaszok esetén azonban mindenképp érdemes szakszerű segítséget kérni - javasolja a Budai Allergiaközpont orvosa. A kezelőorvos a személyre szabott gyógyszeres kezelés mellett táplálkozási és életmódtanácsokkal is ellátja a beteget. Idejében felismerve, szakszerű kezelés mellett nemcsak a légúti szövődményeket előzhetjük meg, de a betegség súlyosbodásával fokozódó nyelőcsődaganat kockázata is jó eséllyel csökkenthető.

