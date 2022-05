Már nem növik ki a tejallergiát

A tejallergia általában egy éves korban kinőhető, napjainkban azonban ez a tendencia megváltozni látszik. Egyre növekszik azoknak a száma, akik egy éves kor után is tünetet mutatnak, a tejallergia továbbra is fennáll. Míg az 1990-es években a gyermekek 44 százalékánál maradt meg egy éves korra a probléma, addig manapság ez az arány akár 90 százalék is lehet.

A tejallergia kezelése jelentős hatással van a gyermekek növekedésére, ahogy egyre nagyobbak lesznek, úgy gyarapodik energia-, protein-, vas- és kalciumigényük is. Tejallergia esetén ezért biztosítani kell a növekedéshez szükséges tápanyagokat.

A gyerekek 90 százaléka allergiás marad. Fotó: Getty IMages

A tejtermékek hasznos energiaforrások, számos vitamint, ásványi anyagot tartalmaznak. A gyermekek egy éves koruktól naponta háromszori tejterméket igényelnek a megfelelő fejlődés érdekében. Tehéntej allergia esetén pótolni kell a szükséges vitaminokat, erre azonban más emlősállatoktól, így a kecskétől származó tej nem alkalmas. A szójatej használata sem ajánlott, ugyanis sok esetben szója érzékenység is kialakulhat a tehéntejfehérje allergiás babáknál.

A tejallergiás gyermekek táplálhatók mandulatejjel vagy zabtejjel, viszont ezek nem tartalmazzák az összes, fejlődéshez szükséges aminosavat, ezért mindenképp tápszeres kiegészítés szükséges. A rizstejekben magasabb lehet az arzénszint a megengedettnél, fogyasztásakor erre feltétlenül oda kell figyelni.