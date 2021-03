Koronavírus: allergia ellen is védhet a maszk

Alig több, mint egy éve jelent meg Magyarországon is a koronavírus-járvány, a maszkviselés viszont azóta már a mindennapjaink megszokott részévé vált. Amellett, hogy ezek a maszkok lassíthatják a koronavírus terjedését, hordásuknak még egy elkőnye lehet: az allergiások tüneteit is enyhíthetik a tavaszi szezonban - írja a WebMD.

A maszkviselés jó hatással van az allergiásokra

"Több, szezonális allergiában szenvedő betegem állapota jelentősen javult ebben a szezonban, mert több időt töltenek bent, hogyha pedig kimozdulnak, maszkot viselnek" - mondta el Dr. Do-Yeon Cho, a birminghami Alabama Egyetem fül-orr-gégész docense. A szakember szerint egy tavaly megjelent tanulmány kimutatta, hogy az ápolók körében az allergiás nátha (más néven szénanátha) tünetei jelentősen csökkentek, miután a járvány miatt nekik is kötelezővé vált a maszk használata.

Meglepő előnye lehet a maszkviselésnek a tavaszi szezonban. Fotó: Getty Images

Ráadásul nem is csak a legbiztonságosabbnak tartott ffp2-es maszkok segíthetnek ebben az időszakban, de bármi, amivel eltakarjuk az arcunkat, hasznos lehet, hiszen ezekkel csökkenthető az orrba és a szájba kerülő pollenek, allergének mennyisége. Néhány dologra azonban a maszkviselés kapcsán is fontos odafigyelni: ne érjünk a külső oldalához, amikor levesszük, illetve megfordítva ne használjuk azt, hiszen a kívülről rá tapadt pollenek így szintén bejuthatnak a szervezetünkbe.

Kora tavasszal többnyire a virágzó fák pollenjei váltanak ki allergiás tüneteket. A pollenallergiát gyakran például az éger, a mogyoró és a nyír virágpora provokálja. Gyakran okoznak problémát még a fűfélék és más lágyszárú növények pollenjei is, a legismertebbek a parlagfű, az üröm és a csalánfélék.

Persze a tavaszi allergiaszezonban számos más dolgot is tehetünk azért, hogy csökkenthessük a tüneteinket. Az érintetteknek mindenképpen javasolt elvégezni egy allergia vizsgálatot, amelyekből kiderülhet, hogy melyik allergénekre érzékenyek. Az időjárás-előrejelzésekben rendszerint már a magas pollenszámú napokra is figyelmeztetnek, ezekben az időszakokban rövidebb ideig javasolt a szabadban tartózkodni az allergiásoknak. A ruháinkat gyakrabban mossuk és cseréljük, illetve szárítani sem kint javasolt, ha a levegőben magas a pollenkoncentráció - magyarázta a szakember. Az alábbi cikkünkben több hasznos tippet is összegyűjtöttünk erre az időszakra!