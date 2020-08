Koronavírus: a maszkot így fertőtleníthetjük

Videóra vették, mennyire fontos a maszkviselés a koronavírus terjedésének megakadályozása szempontjából. Részletek és a látványos felvételek itt.

Az Egyesült Államokban az N95, Európában az FFP2 standard alá tartozó szűrőmaszkok képesek kiszűrni a levegőben terjedő 0,3 mikronnál nagyobb részecskék legalább 94-95 százalékát, ezáltal - ellentétben az egyszerűbb maszkoknál - nemcsak a viselő környezetében tartózkodókat védik hatékonyan különböző fertőzések, így az új típusú koronavírus-fertőzés terjedésétől, hanem magát a viselőt is. A világjárvány kitörése miatt ugyanakkor a világ számos területén szűkössé váltak az elérhető készletekből ezekből a felszerelésekből, éppen ezért kifejezetten hasznos minden olyan módszer, amely lehetővé teszi a fertőtlenítést, ezáltal a biztonságos újrafelhasználást.

Egy egyszerű elektromos főzőedényben is fertőtleníthetjük a maszkokat. Fotó: Getty Images

Mint arra Vishal Verma, az Illinois-i Egyetem mérnökprofesszora az intézmény közleményében felhívta a figyelmet, ugyan számos lehetőség adott lenne a fertőtlenítésre, csakhogy ezek többsége tönkretenné a szűrőmaszkok szűrő funkcióját és az archoz illeszkedő felületeit. A kutató és munkatársai találtak ugyanakkor egy olyan, széles körben elérhető megoldást, amely révén elkerülhető az eszközök nemkívánatos károsodása, azáltal pedig védelmi hatékonyságuk elvesztése.

Húsz kezelés után sem megy tönkre a maszk

A kutatók abból a hipotézisből indultak ki, hogy a száraz hő minden kritériumnak megfelelhet, és még csak nem is feltétlenül igényel speciális előkészületet, vagy hagy maga után hátra vegyi szennyeződést. Végül az elektromos főzőedényekre esett a választásuk, mivel ezek számos háztartásban egyébként is megtalálhatók. Kísérleteik eredményei szerint egyetlen főzési ciklus, ami 50 percen keresztül 100 Celsius-fokos hőmérsékletnek teszi ki a maszkot, képes mind kívül, mind belül megtisztítani azt a szennyeződésektől, köztük négy különböző vírustól, beleértve a SARS-CoV-2-t is. Ezt követően azt is ellenőrizték, hogy a hőkezelt maszkok mennyire tartották meg minőségüket: laboratóriumi körülmények között megmérték, mennyi részecske jut át a szűrökön. Mint kiderült, még 20 hevítési ciklus után is 95 százalékos maradt a maszkok szűrőképessége, miközben a tartásuk sem romlott érdemben.

A kutatók szerint a módszer így hasznos lehet az egészségügyi dolgozók számára is, különösen a kisebb klinikákon és kórházakban, ahol nincs speciálisabb, hőhatáson alapuló fertőtlenítő berendezés. Ezen felül azok is alkalmazhatják, akik otthon szeretnék fertőtleníteni, majd újra felhasználni személyes szűrőmaszkjukat. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a fertőtlenítési eljárást teljesen száraz körülmények között kell lefolytatni, azaz vizet nem szabad a főzőedénybe önteni hozzá.