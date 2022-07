Ilyen az élet kagylóallergiával

Mit tegyünk, ha először próbálunk valamilyen tengeri herkentyűt és allergiás reakciónk jelentkezik? A legfontosabb tudnivalókat dr. Moric Krisztina allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa ismerteti.

A legtöbben a rákfélékre allergiások

A kagylóallergia elnevezés nemcsak a kagylóval szembeni érzékenységet jelenti. Így hívják a rákfélék – garnélarák, rák, homár – és az egyéb puhatestűk – osztriga, tintahal, polip – fogyasztása miatt jelentkező panaszokat is. A legtöbb kagylóallergiás számára inkább a rákfélék fogyasztása szokott panaszokat okozni.

Jellemző tünetek:

emésztési zavar, hasmenés

hányinger, hányás

gyomorfájdalom

rekedt hang, köhögés, légszomj

viszketőkiütésvagy csalánkiütés

duzzanat (ödéma) a szájban vagy a torokban

Az ételallergiák többsége gyermekkorban alakul ki, a kagylóallergiára azonban jellemző, hogy az első tünetei felnőttkorban jelentkeznek. Kagylóallergia esetén a test immunrendszere reagál a tengeri herkentyűkben levő – egyébként ártalmatlan – fehérjékre. A kagylóallergia tünetei egyénenként és reakciótól függően változhatnak. Időnként a reakció nagyon enyhe és rövid ideig is jelentkezhet, máskor pedig súlyosabb és hosszabb is lehet. A mielőbbi diagnózis azért is nagyon fontos, mert a kezdetben még enyhe allergiás tünetek idővel romlanak, vagyis egyre súlyosabb reakció fog jelentkezni, ha az allergiás az allergént fogyasztja.

Pár falat is végzetes lehet az allergiásoknak. Fotó: 123rf

A legsúlyosabb allergiás reakció

A kagylóallergia egy nagyon súlyos allergiás reakciót, anafilaxiát is kiválthat. Ez egy életveszélyes reakció, amely az egész szervezetet érinti. Ez percekkel vagy akár másodpercekkel a kagyló elfogyasztása után is jelentkezhet. A beteg állapota nagyon gyorsan romolhat, és azonnali kezelés nélkül végzetes kimenetelű lehet. Az anafilaxiára a légzési nehézségek, a torok duzzanata, a zihálás, a köhögés, a hányinger vagy a hányás hívja fel a figyelmet. Gyakran gyomorfájdalom, sápadtság, verejtékezés és szédülés is jelentkezik.

„Ha a kivizsgálás során igazolódik az allergia, akkor a betegnek felírjuk az önbelövős adrenalin injekciót (epinefrin). Ezt abban az esetben kell alkalmaznia, ha tévedésből mégis fogyaszt az allergiás tüneteit okozó élelmiszerből” – magyarázza a szakember. Az epinefrin beadása akár életet is menthet. Használatával tehát megelőzhető az életveszélyes állapot, ám beadása után is elengedhetetlen a sürgősségi ellátás igénybevétele.

Szigorú diéta szükséges

A kagylóallergiából nem lehet kigyógyulni, így a betegeknek életük végéig szigorú diétát kell tartaniuk. Ez mégsem jelenti azt, hogy az érintetteknek teljes mértékben le kell mondaniuk a tengeri herkentyűk fogyasztásáról. Ha valaki a rákfélékre allergiás, allergia vizsgálattal tisztázni kell, hogy a puhatestűek fogyasztása is okozhat-e nála problémát. Azt is meg kell nézni, hogy halakat fogyaszthat-e. Az esetek többségében igen.

A poratka-allergiások pedig jó ha tudják, hogy ez az ízeltlábú a rákokkal közeli rokonságot mutat, így a poratka-allergiás betegnél egy ráksaláta elfogyasztása is allergiás reakciót okozhat. Ilyen komplex esetben érdemes az összefüggéseket multiplex allergiateszttel vizsgálni, így egy vérvizsgálatból sok információhoz juthatunk – emelte ki az allergológus.