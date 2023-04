Életveszélyes allergia: megelőzhető?

Közel 80 százalékkal kisebb a valószínűsége, hogy később mogyoróallergia alakul ki, ha már egészen kis korban, akár a szilárd táplálékok bevezetésekor mogyoróvajat adunk a gyereknek – derül ki egy friss brit kutatásból, melynek eredményei a Journal of Allergy and Clinical Immunology című folyóiratban jelentek meg. A kutatást a Southamptoni Egyetem, a King's College London és a brit Országos Egészségügyi Szolgálat (National Health Service) közösen végezte el. A kutatók szerint az eddigi ajánlás – amely szerint a gyerekeknek hat hónapos korukig nem szabad szilárd táplálékot adni – változtatásra szorul. A szakértők azonban arra is figyelmeztetnek, hogy az egész, vagy akár az apróra vágott diófélék és a mogyoró fulladásveszélyesek, így azokat öt év alatti gyermekeknek nem szabad adni. A mogyoróvaj azonban éppen megfelelő az allergén bevezetésére.

Már egészen kis korban ehetik. Fotó: Getty Images

Van, ahol már az iskolai menzáról is kitiltották

A mogyoróallergiások száma egyre nő az Egyesült Királyságban, és becslések szerint ma már minden ötvenedik gyermeket érint, sőt annyira elterjedt, hogy egyes iskolák menzái már be is tiltották ezt az összetevőt. Az érintettek immunrendszere az amúgy teljesen ártalmatlan összetevőt súlyos fenyegetésként érzékeli. Egyes esetekben már egy kis mennyiségű mogyoró is olyan erős immunreakcióhoz vezethet, hogy az életveszélyes állapotot idézhet elő. Mivel az ekcémás csecsemők esetében gyakrabban fordul elő ilyen allergia, a szakértők azt javasolják, hogy őket már négy hónapos korban ismertessék meg a mogyoróvajjal. Mivel nekik még elég sűrű, száraz lehet magában a mogyoróvaj, anyatejjel keverve is kínálhatjuk.

A baba akkor áll készen az első szilárd ételre, ha képes ülő helyzetben maradni, és a fejét stabilan tartja. Koordinálja a szemét, a kezét és a száját, így képes felvenni az ételt és a szájába tenni. Szintén fontos szempont, hogy már képes legyen lenyelni az ételt, ahelyett, hogy visszaköpné.

Korábban a szülők azt a tanácsot követték, hogy kerülni kell az allergiát kiváltó ételeket egészen a gyermek hároméves koráig. Mostanra azonban az elmúlt 15 év kutatási eredményei és a tapasztalatok alapján bizonyos összetevőkkel kapcsolatban megváltozott az ajánlás. A szakértők azt tanácsolják: akkor ismertessük meg a szervezetet a mogyoróval, amíg az immunrendszer még fejlődik és megtanulja megkülönböztetni a barátot az ellenségtől, így az allergiás reakciók is csökkenthetők. Ezt az is alátámasztja, hogy például Izraelben, ahol a földimogyorót már sokkal kisebb életkorban megismertetik a gyerekekkel, jóval alacsonyabb az erre allergiások száma.

Más tanulmányok szerint a többi, allergiával összefüggésbe hozható élelmiszerek – például a tojás, a tej és a búza – korai bevezetése szintén csökkenti a későbbi allergiás reakciók valószínűségét.

