Egy méh okozta a profi sportoló halálát

Életét vesztette Waldonilton de Andrade Reis profi evező, miután egy általa vezetett biciklitúrán belerepült egy méh a szájába, amely súlyos allergiás reakciót váltott ki nála. Az anafilaxiás sokkal küzdő férfihoz azonnal mentőt hívtak, azonban 20 percet kellett várni, mire megérkezett a segítség. A hozzátartozók szerint ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a sportolót már nem lehetett megmenteni – számolt be a tragikus eseményekről a New York Post a G1 brazil hírügynökségre hivatkozva.

Intenzívre került, de végül meghalt

„Nem volt segítség, egészségügyi központ vagy kórház a közelben. A legközelebbi segítségnyújtó hely egy tűzoltóság volt, ott azonban nem volt ügyeletes orvos” – mesélte az elhunyt sportoló nővére, Rosilene Reis. Mint mondta, végül egy tűzoltó sietett a segítségükre, és megpróbálta újraéleszteni az allergiás férfit, de nem járt sikerrel. Aztán megérkeztek a mentőorvosok is, és egy körülbelül 8 kilométerre lévő kórházba szállították a beteget, aki az intenzív osztályra került.

Az eset március 2-án történt, a férfi pedig – az orvosok igyekezete ellenére – nagyjából 20 nappal később elhunyt. Rosilene szerint a bátyja több mint három percig oxigénhiányos állapotban volt, tehát átlépte azt az időtartamot, amelyet még súlyos agykárosodás nélkül meg lehet úszni. Véleménye szerint, ha a férfit még időben újraélesztik, túlélhette volna az allergiás rohamot. Az, hogy a sportoló egyébként tudott-e a méhallergiájáról, nem derült ki.

Még mindig sokan bedőlnek a kalcium „varázserejének”

Évtizedek óta makacsul tartja magát a tévhit, miszerint darázs- vagy méhcsípés esetén kalciumot kell adni az érintett személynek. Csakhogy a kalcium az esetek túlnyomó többségében semmit sem ér, a súlyos állapotú betegek helyzetén pedig még akár ronthat is.

