A rovarcsípésekkel méreganyag kerül a szervezetbe, amely gyulladást vált ki, ez azonban az esetek túlnyomó többségében csak a csípés helyén jelentkezik egyéb tünetek nélkül. Ilyenkor nincs ok aggodalomra, antihisztamintartalmú viszketéscsillapító és gyulladáscsökkentő kenőcsök használatával vagy házi praktikák alkalmazásával - például a gyulladt bőrfelület hűtésével - gyorsan elmúlnak a kellemetlen tünetek.

Allergia esetén halálos is lehet a darázscsípés. Fotó: GEtty Images

Allergiás reakciók

Rosszabb esetben viszont, amikor a méreg allergiás reakciót vált ki, a csípés életveszélyes lehet. Azonnali orvosi ellátásra van szükség - mentőt kell hívni! -, ha a csípést követő harminc percen belül hasi görcs, hasmenés, hányás, testszerte megjelenő csalánkiütés, sápadtság, nyelési zavar, szédülés, szájban vagy szemben jelentkező duzzanat, köhögés, torokszorító érzés, sípoló vagy nehézlégzés, eszméletvesztés jelentkezik. Ezek mind az allergiás reakció, anafilaxia lehetséges tünetei.

Csak az adrenalin

Ilyen esetben az allergiás reakciók esetén általánosan alkalmazott kalcium nem ér semmit: a betegnek adrenalinra van szüksége, amit injekció formájában a combjába kell beadni. A darázsméreg-allergiások számára erősen ajánlott, hogy mindig legyen náluk egy úgynevezett autoinjektor, vagy más néven önbelövős toll, ami egy adrenalinnal töltött, egyszerűen kezelhető - az inzulinfüggő cukorbetegek adagoló eszközéhez hasonló - fecskendő.

Nem tudhatjuk előre

A gond azonban az, hogy az első esetig senki nem tudja magáról, hogy veszélyben van, olyan teszt egyelőre nem létezik, ami már a csípést megelőzően kimutatná az allergiát. A becslések szerint egyébként a felnőttek három százalékát érinti a méh- vagy darázsméreg-allergia, ez Magyarországon mintegy 300 ezer embert jelent.

Enyhébb esetek

Allergiás reakciók egyébként még 48 órával a csípés után is jelentkezhetnek, és bár ekkor már nem jelentenek nagy veszélyt, ilyenkor is tanácsos egy rovarméreg-allergiások ellátásával foglalkozó szakorvost felkeresni. Szintén orvosi ellátást igényel, ha nyirok- vagy érgyulladás alakul ki, erre a csípés helyétől a törzs felé vezető piros csík utal. Ez a gyulladás fertőzésből ered és jóval a csípés után jelentkezik, általában akkor, ha a fullánkkal nemcsak a méreg, hanem valamilyen kórokozó baktérium is bekerült a bőr alá. Ebben az esetben elég a háziorvost felkeresni, aki antibiotikumot ad.