Allergiát okozhat a túl színes étel

A készen vásárolható ételek színét nemcsak mesterséges, hanem természetes anyagok is biztosíthatják. A sárga, narancssárga színt például a karotinoidok, amiket például sárgarépából, sütőtökből és narancsból tudnak kinyerni. A flavonoidok segítségével a sárgától a vörösön át a barnáig is színezhetünk, de a növények zöld színanyagai is használhatók az ételek festésére. A mesterséges színezékek a természetben nem fordulnak elő, előállításuk szintetikus úton történik. Fontos tudni, hogy attól függetlenül, hogy az adott élelmiszer melyik színezéket tartalmazza, mindkettő okozhat allergiás tüneteket. A természetes épp úgy, mint a mesterséges.

Ránézésre is sejteni lehet, ha egy termék túl sok színezéket tartalmaz

Anélkül, hogy az összetevők címkéjét kezdenénk el bogarászni, már sejteni lehet, ha egy adott élelmiszerben sok színezék található. "Főként édesipari termékekben, alacsonyabb árfekvésű üdítőitaloknál gyakori, hogy vadítóan éles színük van, ott már gyanakodni kell, hogy vélhetően plusz színezéket is tartalmaz" – magyarázta dr. Hidvégi Edit gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa.

Figyelni kell az összetevők listáját.

Milyen tünetek utalnak allergiára?

Ha valakinél bizonyos ételek fogyasztását követően rendszeresen csalánkiütés, bőrviszketés, torokkaparás, orrviszketés, tüsszögés jelentkezik, akkor mindenképpen ki kell deríteni, hogy mi az, ami ezeket a tüneteket okozza. Ezt vizsgálatokkal pontosan meg lehet határozni, a későbbiekben pedig a számunkra problémát okozó E-számot tartalmazó élelmiszerek fogyasztását kell elkerülni annak érdekében, hogy ne jelentkezzenek allergiás tüneteink.

"Az étel-adalékanyagokat az E-számok jelzik. Az E 100-181 közötti számok jelzik az ételszínezékeket. Ha tudjuk, hogy pontosan melyikre vagyunk allergiásak, akkor figyelni kell az összetevők listáját és csak olyan terméket szabad megvásárolni, ami az adott E-számú összetevőt nem tartalmazza. Diétahiba esetén a kezelőorvos által javasolt antihisztaminnal lehet enyhíteni a fellépő allergiás tüneteket" – magyarázta a szakértő.

Mire kell még figyelni?