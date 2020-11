Koronavírus: mi lesz az elmaradt műtétekkel?

Kedd reggelig 103 újabb haláleset történt COVID-19 következtében Magyarországon. Részletek itt.

Mint azt korábban megírtuk, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a mai naptól kezdődően elrendelte a halasztható műtétek felfüggesztését. Az utasítás célja, hogy ezáltal biztosítható maradhasson az egyre növekvő számú koronavírusos betegek folyamatos ellátása. A műtétek elhalasztása mellett a miniszter immár szinte minden kórházat kijelölt a koronavírusos páciensek kezelésére.

A járványhelyzet miatt felfüggesztik a halasztható műtéteket a kórházakban. Fotó: Getty Images

A beavatkozások felfüggesztése alól kivételt képeznek a sürgősségi ellátások, amelyek nélkül a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. Továbbra is el kell végezni valamennyi onkológiai ellátást, a szervezett onkológiai szűrővizsgálatokat, a szakmai kollégium ajánlása szerinti kardiológiai ellátásokat, valamint biztosítani kell az asszisztált reprodukciós eljárások zavartalan működését is. Transzplantációt is lehet végezni a járványügyi óvintézkedések szigorú betartása mellett.

Sok ezer beteget érintenek a halasztások

Mint azt az index.hu írja, nyilvánosan elérhető összesítés hiányában egyelőre nem lehet megmondani, hány műtét maradt el eddig az idei évben a koronavírus-járvány miatt. A várólisták ugyanakkor kétségkívül hosszabbodni fognak. A szürkehályog-, gerinc-, térd- és csípőízületi műtétekre eredendően is hosszú sor alakult ki, márpedig ezek most mind teljesen leállnak. Szürkehályog-kezelésre például nyolc és félezer embernek lenne szüksége, nekik viszont a halasztások miatt még az átlagos 54 napnál is többet kell majd várakozniuk. Ezen felül több mint ezren várnak gerincoperációra, mintegy négy és félezren pedig csípőprotézis-beültetésre.

Dr. Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke az index.hu-nak nyilatkozva úgy fogalmazott, a mostani rendkívüli helyzet mind a betegeket, mind az egészségügyi dolgozókat komoly kihívások elé állítja. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az intézkedés azok biztonságát is szolgálja, akiknek el kellett halasztani a műtétjét. Ezzel együtt leszögezte, hogy amint a járvány lecsendesedik, ismét megtesznek majd mindent a kórházak annak érdekében, hogy pótolni tudják az elmaradt beavatkozásokat. Az akut ellátást igénylőket pedig, különös tekintettel a daganatos és a szív- érrendszeri betegekre, késedelem nélkül el fogják látni, illetve mindent megtesznek, hogy a kórházi tartózkodás alatt ezek a páciensek ne kapják el a koronavírus-fertőzést.