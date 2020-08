Hogyan zajlik a szürkehályogműtét?

A látás folyamatában igen fontos szerepet tölt be egy átlátszó optikai lencse, a szemlencse. Itt törnek meg a környezetünkből érkező fénysugarak, amelyek aztán egy közös pontban vetülnek a szem fényérzékeny rétegére, a retinára. A szürkehályog a szemlencse elszürkülésével járó betegség, amely jellemzően a látásélesség és a színérzékelés fokozatos romlásával jár. Mondhatni, olyan, mintha a beteg egy vízfüggönyön nézne át - erre utal a kórkép görög eredetű elnevezése, a cataracta is, amely szó szerint vízesést jelent.

A tünetek sokáig észrevétlenek maradhatnak, különösen olyan esetekben, amikor csak az egyik szem érintett. Előfordulhat tehát, hogy csak akkor ismerik fel a problémát, amikor az már jelentős látásromlást okoz. Fontos tudni, hogy - számos tévhittel ellentétben - a szürkehályogon nem segít sem a szemüveg, sem a kontaktlencse, sőt a gyógyszerek sem. Egyedüli gyógymódja a szemlencse kicserélése, műlencsével történő helyettesítése. A műtét fájdalommentes, a modern műlencsékkel pedig teljesen visszaállítható a hályog előtti látásélesség.

A szürkehályog kizárólag műtéti úton gyógyítható. Fotó: 123rf

Sokan ugyanakkor nem veszik kellően komolyan a látás gyengülését, esetleg félnek a műtéttől, így inkább halogatják a beavatkozást, amivel látásuk elvesztését kockáztatják. A Semmelweis Egyetem egy 2017-es felmérése szerint mintegy 12 ezer szürkehályog miatt megvakult ember él ma Magyarországon, és még ennél is sokkal több, közel 100 ezer látássérült szem szorulna műtéti kezelésre.

Mi történik műtét közben?

Manapság is tartja magát a köztudatban az elképzelés, miszerint az operációval várni kell, amíg a szürkehályog úgymond megérik, azaz a látásromlás eléri azt a szintet, amikor már a mindennapos teendők ellátásában is korlátozza a beteget. Ez azonban tévhit, valójában - a legmodernebb sebészi technológiának köszönhetően - bármely stádiumban elvégezhető ma már a beavatkozás, amely gyors és biztonságos. A felépülés időszakát saját otthonában töltheti a páciens, csupán a kontrollvizsgálatok alkalmával kell visszamennie kezelőorvosához, ezzel együtt a szövődmények kockázata elenyészően alacsony. A műtétet részletes szemészeti, illetve alkalmassági vizsgálat előzi meg, hogy a beteg az állapotának leginkább megfelelő kezelést kaphassa.

A rendszerint helyi érzéstelenítés mellett végzett operáció során eltávolítják az elszürkült szemlencsét, a helyére pedig egy műlencsét ültetnek be. Az implantátumok palettája az anyaguktól a törőerejükön át igen széles, így lényegében személyre szabottan választható ki az a típus, amellyel optimális látási eredmény érhető el az adott betegnél. A hályogos szemlencsét többféle eljárással is kivehetik, ezek közül is az ultrahangos technikával végzett fakoemulzifikáció a legkorszerűbb - és ma már leggyakrabban alkalmazott - módszer.

Ilyenkor egy 2,4-2,8 milliméteres bemetszésen át a sebész előbb eltávolítja a szemlencsetok egy részét, majd ultrahang segítségével feldarabolja és kiszívja a magot, végül pedig kiveszi a kéregrészeket. Ezután ülteti be az összehajtható műlencsét a lencsetokba. A régebbi eljárásokhoz képest a fakoemulzifikáció bizonyítottan kevesebb komplikációval jár, illetve jobb és stabilabb látásélességet biztosít a páciens számára. A műtéti seb olyan apró méretű, hogy magától összetapad, nincs szükség varratokra a bezárásához. Maga a műtét mindössze 15-20 perc alatt elvégezhető.

A műtét után

A műtét után az operált szemre kötést helyeznek, amit majd a másnapi kontrollvizsgálaton távolítanak el. Ahogy tehát már említettük, néhány órával a beavatkozást követően a beteg hazatérhet, és - rendszeres kontrollvizsgálatok mellett - saját otthonában gyógyulhat. Ugyan már egy nap elteltével is érzékelhető lesz a látásélesség és a színérzékelés javulása, az optimális hatás eléréséhez nagyjából egy hónap szükséges. Fontos megemlíteni, hogy a modern, prémium műlencsék segítségével nem csupán a szürkehályog gyógyítható, de korrigálhatók a korábbi fénytörési zavarok, például a rövidlátás vagy a távollátás is. Éppen ezért a szemlencse implantátumra történő cseréje olyan esetekben is jó alternatívát jelenthet, ha valakinél - például idős kora miatt - nem végezhető lézeres látásjavító szemműtét.