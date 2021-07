Ez lehet az orvosbéremelések következménye

Kincses: "az indokoltnál is rosszabb állapotban vannak orvosaink" - részletek itt.

Sinkó Eszter az ATV Start című műsorában beszélt arról, hogy mivel az orvosok tartanak a megbízhatósági vizsgálatoktól, most nem nagyon fordul elő, hogy hálapénzt fogadjanak el. Azt azonban egyelőre nem lehet megmondani, hogy mi lesz később.

Hálapénz: rengeteg negatív következménye volt

Arra a kérdésre, hogy a nagymértékű orvosbéremelés miatt kisebb-e az igény a hálapénzre, Sinkó Eszter úgy válaszolt: "ha azt gondoljuk, hogy az orvosok eleve egy összeggel kalkulálnak, hogy mennyit kéne hazavinniük, akkor igen, de nem minden vizsgálat igazolja ezt az összefüggést." A szakértő szerint fontos lépés a kormány részéről, hogy megpróbálkozik a hálapénz kivezetésével. Már csak azért is, "mert a betegekre vonatkozóan is rengeteg negatív következménye volt a hálapénz jelenlétének, hiszen felesleges beavatkozásokat indukált, plusz a betegeket tovább tartották bent az egészségügyi intézményekben, mint amennyire szükséges volt".

A szakértő szerint az orvosok tartanak a megbízhatósági vizsgálatoktól. A kép illusztráció, forrás: Getty Images

A béremelések miatt nőnek a sorban állások

Az egészségügyi közgazdász ugyanakkor rámutatott, hogy a paraszolvencia egyfajta motivációt is jelentett, hogy több műtétet végezzenek el. "Most ez a felhajtóerő elmarad, és kérdés az, hogy egyáltalán a megfelelő műtétszámot tudják-e biztosítani az egészségügyi intézmények. Hiszen az orvosok széttárják a kezüket, hogy eddig naponta négy műtétet végeztek, most csak kettőt fognak elvégezni. Tehát az a méltatlan helyzet fog kialakulni, hogy a jelentős béremeléseknek az lesz a következménye, hogy a sorban állások nőnek" - magyarázta Sinkó Eszter.

Nagyon jelentős a nővérhiány

Sinkó Eszter szerint egyébként nem az orvoshiány a meghatározó a magyar egészségügyben, hanem a nővérhiány, amely nagyon jelentős. A szakértő úgy véli, a kormánynak meg kellett volna ragadnia a lehetőséget, és a jövő januárra tervezett szakdolgozói béremeléseknek legalább egy részét előre kellett volna hoznia.