Hálapénz nélkül ilyen lesz az egészségügy

Márciustól külön csoport foglalkozik majd a hálapénzzel kapcsolatos bűncselekmények felderítésével a rendőrség kötelékein belül. Részletek itt.

Mint azt korábban megírtuk, tavaly októberben az orvosok jelentős mértékű, többlépcsős béremeléséről döntött az Országgyűlés. A 2023-ig tartó időszakban az ausztriai bérek felének megfelelő szintre emelkedik majd az itthoni orvosok fizetése, a mostaninál jobban illeszkedve a közép-kelet-európai munkaerőpiaci helyzethez. A Telexnek nyilatkozó Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) alelnöke elmondta, a rendszer célja, hogy minden orvosnak tisztességes alapbért kínáljon, vonzóbbá téve ezáltal a szakmát.

Az orvosi béremeléssel egyidejűleg büntethetővé vált a hálapénz. Fotó: Getty Images

A béremeléssel egyidejűleg büntetendővé válik a hálapénz, a törvényt megszegők pedig egy évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatók. A Telex cikke szerint a MOK egy korábbi felmérésből az derült ki, hogy a kamara tagjainak 96 százaléka egyetért abban, nem is lesz szükség hálapénzre ilyen mértékű béremelés mellett. Az orvosok többségének vagy valóban jelentősen emelkedni fog a jövedelme, vagy az emelés kompenzálni fogja a kieső hálapénzt. Igazán rosszul csak az orvosbárók járnak, akik eddig akár milliós nagyságrendű hálapénzt tettek zsebre havonta. A MOK - önbevalláson alapuló - felméréséből egyébként arra is fény derült, hogy a válaszadó orvosok alig egynegyede fogadott el hálapénzt korábban, és nekik is alig egytizedük számolt be havi 200 ezer forint feletti paraszolvenciáról.

Az új törvény nem tesz különbséget az alapbér tekintetében a különböző szakterületek között, így egy szívspecialista vagy egy agysebész is ugyanannyit fog keresni, mint egy gasztroenterológus vagy egy gyógyfürdő reumatológusa. Álmos Péter ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy egyrészt minden szakterület egyaránt fontos, másrészt az egyenlőségtől pozitív változások várhatók. Eddig ugyanis a hálapénzes szakmák értelemszerűen népszerűbbnek bizonyultak, miközben számos nélkülözhetetlen szakterületen szakemberhiány alakult ki. Mostantól a választásra legalább a várható fizetés nem lesz majd kihatással, így nagyobb az esélye, hogy a hiányszakmák utánpótlása is erősödni fog.

A hálapénzzel a szülészeti ellátásban jellemzően az orvosválasztás árát fizették meg eddig a páciensek. A paraszolvencia megszűnésével ez a rendszer is átalakul, így előállhat egy olyan helyzet, amikor a várandós nők nem választott orvosnál szülik meg gyermeküket, hanem annál az orvosnál, aki aznap éppen szolgálatban van. Álmos Péter ezzel kapcsolatban elmondta, lesz rendelet az orvosválasztásról, de ez szintén egységes lesz minden szakterületre vonatkozóan. Mindazonáltal úgy véli, hiába választunk bizalmi alapon orvost, a bizalom nem feltétlenül függ össze a minőségi munkával. Éppen ezért meg kell teremteni a hazai szülészeti osztályokon a feltételeket ahhoz, hogy mindenki egyforma minőségű ellátás és odafigyelést kapjon választott orvos nélkül is.