"Minden szempontból nagyon fáradt, rossz mentális és érzelmi állapotban vannak az orvosok, az egészségügyben dolgozók. Azt is ki merem mondani, hogy akár még az indokoltnál is rosszabb állapotban vannak az orvosaink, hiszen bár idén egy nagyon komoly alapbéremelést kaptak, ezt érzelmileg több minden felülírta. Olyan katasztrófahelyzetben, olyan terhelés alatt kellett dolgozniuk, amely a kollégák életében még soha nem fordult elő" - fogalmazott Kincses Gyula a Telexnek adott interjújában.

Nincs segítség, pedig kellene

Kincses Gyulával néhány hónappal ezelőtt készítettünk portréinterjút - a beszélgetést ide kattintva olvashatja el!

Arra a kérdésre, hogy az orvosok és az ápolók kapnak-e valamilyen szervezett, állami segítséget a koronavírus által okozott traumák és kiégés leküzdésére, úgy felelt, hogy "nincs ilyen, pedig kellene". Mint hangsúlyozta, a dolog több okból is problémás. "Egyrészt arra vagyunk szocializálva, hogy mi gyógyítsunk, nem arra, hogy minket gyógyítsanak. Másrészt nagy probléma, hogy kell ez, de mikor? Mert most, hogy örülhetnének a COVID által okozott nyomás enyhülésének, rögtön ott a következő feszültség. Jó lenne feltöltődni, magunkhoz térni, nagyon kellene a mentális támogatás, de közben már a várólistákat kellene ledolgozni" - magyarázta a MOK elnöke.

Nagyon megviselte az egészségügyben dolgozókat a járvány. Fotó: Getty Images

Illegális helyett legális ösztönzés kellene

Az interjú során szóba került a hálapénz is: ha most nincs, mi ösztönzi több munkára a dolgozókat? Kincses Gyula elismerte, hogy a hálapénz motivációt és teljesítményarányosságot vitt a rendszerbe, ugyanakkor leszögezte: az orvosi kamara továbbra is küzd a hálapénz ellen. Úgy véli, "az illegális ösztönző helyett legális ösztönzésre van szükség ahhoz, hogy felpörögjön a várólisták ledolgozása". Ezt a MOK elnöke szerint úgy lehetne kivitelezni, hogy a kórházak többletpénzt kapnak, amit a dolgozók ösztönzésére kell használniuk.

Kincses Gyula arról is beszélt, hogy a hálapénzzel kapcsolatos ellenőrzések majd akkor indulnak el, ha az egészségügy vissza tud térni a normál üzemre. "Ha visszaépül a hálapénzrendszer, akkor már nehezebb kiirtani. Tehát most kell lépni" - húzta alá a szakember, aki hozzátette: nem véletlenszerűen, hanem valamilyen kockázatelemzés alapján készül az ellenőrzési terv.

Pályaelhagyás, szétesés következhet

A MOK elnökét kérdezték a levélről, amelyet Kásler Miklós humán miniszternek küldtek, és amelyben arról írnak, itt az ideje tárgyalni, mert súlyosodó és éleződő problémák vannak. Ezzel kapcsolatban Kincses Gyula azt mondta, fontos lenne rendezni az olyan nyitott kérdéseket, mint például az ügyeleti díjrendszer, "különben félő, hogy a fent említett mentális állapotban lévő orvostársadalom és ellátórendszer rosszul reagál, és pályaelhagyás, szétesés következik".