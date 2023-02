Adhatok a macskámra kutyáknak szánt bolhanyakörvet?

Sokakat érintő és érdeklő kérdéssel fordultak Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih). Egy levélíró arra volt kíváncsi, hogy vajon macskán alkalmazva is ugyanolyan hatásos-e a bolha- és kullancsriasztó nyakörv, mint kutyán. A választ a hivatal közösségi oldalán osztották meg, az alábbiakban azonban mi is összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat a témával kapcsolatban.

Egész évben érdemes védeni kedvenceinket az élősködőktől. Fotó: Getty Images

A kutyanyakörv kutyákra való!

„Kutyák számára engedélyezett bolha- és kullancsriasztó nyakörvet nem szabad macskára tenni” – hívta fel a figyelmet a Nébih. Mint írták, a kutyáknak kifejlesztett nyakörvek a macskák esetében nemcsak hatástalanok, hanem akár életveszélyesek is lehetnek. A cicánknak ezért mindenképpen kizárólag olyan nyakörvet vagy egyéb készítményt vásároljunk, amelynek csomagolásán is az szerepel, hogy kifejezetten macskák számára fejlesztették ki azokat – vagy legalább macskáknál és kutyáknál egyaránt alkalmazhatóak.

A könnyen elhagyható nyakörveknél egyébként ma már hatékonyabb eszközök is elérhetőek, amelyekkel megóvhatjuk macskánkat az élősködőktől. Ilyenek például a bőrre cseppenthető készítmények (spot-on), a rágótabletták, illetve a kullancs- és bolhariasztó spray-k.

A baktériumok nemcsak az emberekre jelenthetnek veszélyt, hanem házi kedvenceinkre is. Ám ahogy nálunk, úgy állatainknál sem jó, ha túlzásba visszük az antibiotikumot. Mikor van mindenképpen antibiotikumos kezelésre szüksége a kisállatunknak? Mutatjuk az országos főállatorvos válaszát.

Hatóanyagok, amelyek gondot okozhatnak

A Nébih ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy bármelyik megoldást is választjuk a fentiek közül, a vásárláskor mindenképpen ügyeljünk arra, hogy milyen hatóanyagokat tartalmazó készítmények mellett döntünk. Egyes piretroidtartalmú készítmények például egyáltalán nem ajánlottak, a cicák ugyanis fokozottan érzékenyek rá. A kutyák részére kifejlesztett, permetrintartalmú rácsepegtető oldat nyálzást, hányást, izgatottságot, remegést, görcsöket, depressziót, súlyosabb esetben pedig kómát és halált is okozhat macskáknál. A permetrint és a deltametrint tartalmazó nyakörv sem javasolt. A cicák továbbá a diazinonra is érzékenyek.

