Köztudott, hogy a macskák sok furcsa dolgot csinálnak. Szeretik például lelökni a tárgyakat innen-onnan, ha dobozt látnak, azonnal belebújnak, és az elektromos kábelek is ellenállhatatlanul vonzzák őket. Az is szokatlannak tűnhet, ha rendszeresen nyalogatják a gazdájukat. A nyalogatásnak Mychelle Blake állatviselkedés-szakértő szerint – aki a PetHealth Networkre írt cikket a témában – két fő oka van. Az alábbiakban ezeket ismertetjük.

Miért nyalogatják a macskák a gazdájukat? Fotó: Getty Images

Szeretnek minket vagy az „ízünket<b>”</b>

Angolul „allogrooming”-nak nevezik azt a jelenséget, amikor az állatok nyalogatják, ápolják, kurkásszák egymást, hogy így erősítsék a társas kötelékeket, és csökkentsék a csoporton belüli konfliktusokat. Akinek egynél több macskája van, vagy esetleg figyelt már meg hosszabban cicacsoportokat, láthatta, hogy ők is hasonlóképpen cselekszenek. Mivel a macskánk velünk él együtt, mi vagyunk az ő csoportja, tehát természetes, hogy az „allogrooming” részeként nyalogat minket. Amennyiben az állat egészséges és általánosságban normálisan viselkedik, a nyalogatás abszolút pozitív dolog: a cica így jelzi, hogy kedvel minket, és közelebb akar kerülni hozzánk – szögezte le Mychelle Blake. Miért eszik a macskám fura dolgokat?

Érdekes módon a macskák akkor is megnyalják a gazdájukat, ha élvezetesnek találják az ízét. Az emberi izzadságban található természetes összetevők egyes cicák számára ugyanis étvágygerjesztőek lehetnek. Vonzhatják őket azok a termékek is, amelyeket a bőrünkre kenünk, például a ránctalanítók, izomlazítók stb. Arra ugyanakkor érdemes figyelni, hogy bizonyos készítmények – így a helyi kortikoszteroid krémek vagy a pelenkakiütés kezelésére szolgáló krémek – akár árthatnak is az állatnak – figyelmeztetett az állatviselkedés-szakértő. Fontos tehát, hogy ha rendszeresen használunk lokálisan ható gyógyszert, konzultáljunk egy állatorvossal, így megbizonyosodhatunk arról, fennáll-e valamilyen kockázat a háziállatokra nézve.

Így enyhítik a szorongásukat

Egyes macskák azért nyalogatják a gazdájukat, mert szoronganak és/vagy félnek, és a nyalogatással igyekeznek megnyugtatni magukat. Ez kifejezetten gyakori azoknál a cicáknál, amelyeket túl korán választottak el az anyjuktól. Úgynevezett orális fixáció alakul ki náluk, amely egyébként az embereknél is megjelenhet – ennek lényege, hogy valaki túlzottan kötődik a szájjal végzett cselekvésekhez, például a dohányzáshoz vagy az evéshez.

Ha tehát a macskánk rendszeresen nyalogat minket, és emellett stresszesen, ijedten viselkedik, vagy más furcsa tünetet produkál, érdemes lehet felkeresni egy állatviselkedés-szakértőt vagy állatorvost – tanácsolta Mychelle Blake. Amennyiben kiderül, hogy a nyalogatás a stressz tünete, azonosítani kell a stresszforrást és meg kell kezdeni a stresszcsökkentést – az állat csak így lesz jobban.

Ha túlzásba viszik

Nem feltétlenül kellemes érzés egyébként, ha a macskánk nyalogat minket, a cicák nyelve ugyanis eléggé érdes, szinte kefeszerű. Ennek persze oka van: érdes nyelvük segítségével a macskák rendkívül hatékonyan tudják eltávolítani magukról a felesleges szőrt, a szennyeződéseket és a bolhákat. Ha tehát a macskánk nem stresszes, pusztán szeretetből nyalogat minket, és ez számunkra kellemetlen, zavaró, meg lehet próbálni néhány trükkel elterelni a figyelmét. Mychelle Blake szerint jó ötlet, ha ilyenkor megkeféljük a bundáját, simogatni kezdjük, vagy lekötjük valamilyen játékkal – ezeket nagy valószínűséggel jobban fogja élvezni, mint a nyalogatást, amelyről így szép lassan leszokhat.



