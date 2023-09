Tényleg hallgatnak a nevükre a macskák?

Röviden az a válasz a kérdésre, hogy igen, a macskák felismerik, ha a nevükön szólítjuk őket – írja a PetMD. A portálnak nyilatkozva Teresa Manucy és Lisa Radosta floridai állatorvosok rámutattak, hogy a macskák rendkívül intelligens állatok. Emellett a hallásuk is igen kifinomult, ennél fogva a saját nevüknél még sokkal többet is megérthetnek abból, amit mondunk nekik.

A macskák megtanulhatják a saját nevüket, és fel is ismerik, ha őket szólítjuk. Fotó: Getty Images

Hangjáról felismerik a gazdit

Ha általában véve azt vesszük észre, hogy kedvencünk készségesen reagál, amikor szólítjuk, míg azon ismerőseink hangját hallva, akikkel ritkábban találkozik, a füle botját se mozdítja, az már mindenképpen beszédes. A macskák ugyanis képesek azonosítani és emlékezni egyedi hangmintázatokra. Magyarán ténylegesen el tudják dönteni, hogy aki szólítja őket, az egy kedvelt családtag vagy csupán egy kevésbé ismerős vendég a házban.

Mindezt egy 2013-as japán tanulmány is alátámasztotta. A kutatók húsz macskát vontak be egy kísérletbe, amelynek során négy különböző hangfelvételt játszottak le az állatoknak négy különböző emberi hanggal, köztük a gazdájuk hangjával. A kísérleti alanyok pedig egyértelműen ez utóbbi iránt érdeklődtek a leginkább, amelyet meghallva azonnal a hang irányába fordították a tekintetüket és a fejüket, figyelmen kívül hagyva az idegen hangokat.

Milyen jelek lehetnek árulkodóak, hogy a macska kedveli gazdáját? Mutatjuk.

„Ez a képesség lehetővé teszi a macskák számára, hogy megkülönböztessék, ki családtag és ki nem az. Egyben ez is egy jelzés, amely alapján a macskák megérthetik, hogyan élhetnek biztonságban és boldogan a környezetünkben” – hangsúlyozta Radosta. Hozzátette, a négylábú kedvencek hanglejtésünket is azonosítani tudják, annak alapján eldöntve, hogy mennyi figyelmet fordítsanak arra, ha hívogatjuk őket. Ha például a gazdi magas hangon szól hozzájuk, majd valami olyasmivel jutalmazza őket, amit kedvelnek, akkor a macskák pozitívan fognak reagálni a szólításra. Ha viszont ugyanez a magas hang rendszerint valamilyen negatív élménnyel társul, például fürdetéssel, hordozóba zárással, akkor negatív reakciót éppúgy kiválthat belőlük.

Bár teljes bizonyossággal nem tudhatjuk, mit értenek és mit nem értenek a macskák, ugyanakkor az nyilvánvaló, hogy nagyon kíváncsi élőlények, viselkedésüket pedig a kontextusnak megfelelően alakítják. A nevükön kívül ráadásul egyéb szavakat is fel tudnak ismerni. Ha például rutinszerűen bejelentjük nekik a vacsorát, amelyet aztán meg is kapnak, akkor hamar megtanulják, hogy a vacsora szó az evéssel áll kapcsolatban. Éppen emiatt viszont Radosta azt javasolja, hogy soha ne használjuk a macska nevét olyan mondatokban, amelyek valamilyen stresszes helyzettel állnak kapcsolatban, mint a fürdetés, az autóba, hordozóba való beszállás.

Mi lehet az oka, ha nem figyelnek oda?

Érdemes hangsúlyozni, hogy a kutyákkal ellentétben a macskák nagyon független természetű állatok. Ez lehet a magyarázat arra is, hogy miért nem törődnek velünk akkor sem, amikor amúgy felismerik, hogy a nevükön szólítjuk őket. Ez utóbbit egyébként abból tudhatjuk, hogy ha bármilyen egyéb megjegyzés nélkül csak a nevüket mondjuk ki hangosan, akkor is felénk fordítják a fejüket, illetve akár a testüket is. Ez egy elég nyilvánvaló jele annak, hogy tudják, róluk van szó, őket hívjuk. Más kérdés, hogy talán éppen más köti le a figyelmüket, vagy éppen nincs kedvük a társasághoz, ezért nem reagálnak, amikor szólítjuk őket.

Manucy kifejtette, akad néhány módszer arra, hogy hamarabb megtanítsuk kedvencünknek a saját nevét. Először is mindenképpen hasznos, ha valamilyen pozitív élménnyel társítjuk azt. Jó megoldás lehet erre, ha mindig előbb kimondjuk a nevét, mielőtt odaadnánk neki egy jutalomfalatot, egy játékot, vagy mi magunk leülnénk vele játszani. Érdemes lehet beszerezni egy klikkert is, amely különösen akkor lehet hasznos, ha egy háztartásban egyszerre több macskát is tartunk. A klikker hangja ugyanis segít megértetni a macskákkal, hogy nevüknek jelentősége van, és ha meghallják, figyeljenek oda. A tanítás terén ez annyit tesz, hogy amikor a nevén szólítjuk az állatot, klikkeljünk egyet rögtön az eszközzel, majd adjunk neki egy jutalomfalatot, ha ránk néz a nevét hallva.