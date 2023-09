Félóránként gyilkol a világ legaranyosabb ragadozója

A feketelábú macska (Felis nigripes) két izgalmas cím birtokosa egyszerre: nemcsak a világ leghalálosabb, de Afrika legkisebb testméretű macskaféléje is egyben. Mint azt az IFLScience írja, egy kifejlett példány tömege 1-2 kilogramm közötti, testhossza 35-43 centiméter. Ilyen módon tehát alig feleakkora, mint háziasított rokonai, illetve körülbelül kétszázszor kisebb egy oroszlánnál. Apró termetét ugyanakkor meglepő kíméletlenséggel ellensúlyozza a vadonban. Miközben ugyanis az oroszlánok csupán vadászataik negyede során járnak sikerrel, addig a feketelábú macska átlagosan minden öt prédájából hármat elejt. Ezzel a hatékonysággal egyetlen macskaféle sem tudja felvenni a versenyt a világon, de a többi faj közül is mindössze a hiénakutya rendelkezik jobb mutatókkal.

A feketelábú macska nagyon hatékony vadász. Fotó: Getty Images

Éjszakánként akár 8 kilométert is vándorolnak ezek a csöpp kis ragadozók táplálék után kutatva, és nagyjából félóránként egyszer alkalmuk is nyílik arra, hogy gyakorolják a gyilkolást. Reggelig mintegy 10-14 prédát is levadászhatnak, köztük kisebb rágcsálókat, madarakat, olykor rovarokat. Sőt, a feketelábú macskák akár náluk nagyobb állatokat is le tudnak teríteni, mint amilyen például a fokföldi nyúl. A faj az afrikai kontinens déli részének száraz, homokos, füves területein őshonos. Kicsi, tömzsi teste és rövid farka miatt a fa- és hegymászásban nem annyira ügyes, mint más macskafélék. Nappal elhagyatott odúkban és termeszvárakban húzza meg magát.

Érdekesség, hogy termetéhez képest a hangja meglehetősen erőteljes, ezzel együtt a feketelábú macska magányos életet él. A kölykök alig 4-5 hónapos korukban már elszakadnak anyjuktól, és nem is keresik a fajtársak társaságát, leszámítva, amikor párzani készülnek. A hímek évente legfeljebb 22, a nőstények mintegy 10 négyzetkilométeres területet járnak be.

A faj egyedszáma mára nagyon lecsökkent a vadonban. Fotó: Getty Images

Sajnálatos módon az Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) mára sebezhető besorolású fajként tartja számon a feketelábú macskát. Bár a faj Botswana területének nagy részét benépesítette egykor, egyedszáma mára olyannyira lecsökkent, hogy csak elvétve lehet vele találkozni. Populációját hozzávetőleg 10 ezerre becsülik, de élőhelye és prédái számának csökkenése, valamint az afroázsiai vadmacskák és sakálok ellen kihelyezett mérgező csalik és csapdák egyaránt veszélyeztetik a fennmaradását. Botswanában és a Dél-afrikai Köztársaságban is vadászati tilalom van érvényben a feketelábú macskára, illetve az élőhelyéül szolgáló régiókat is nemzeti szintű törvényekkel igyekeznek védeni. Mivel fogságban gyakran elpusztul, a faj megmentéséhez más módszerrel nem lehet érdemben hozzájárulni, mint a megmaradt vadon élő populáció védelmével.