Harapósabbak a kutyák a nagy melegben

A hőség,az erős napsütés és a környezetszennyezés is harapósabbá teheti az ebeket – szemlézi a Gizmodo egy új kutatás eredményeit. A tanulmány megállapította, hogy a bejelentett kutyaharapások száma általában megnövekszik a magasabb hőmérsékletű napokon, valamint a nagyobb UV-sugárzás és a légszennyezettség időszakában is több ilyen balesetről számolnak be.

A kutatást a Harvard Medical School tudósai vezették, akik az USA nyolc városának, köztük Los Angeles, Houston és New York City nyilvánosan elérhető kutyaharapási adatait vizsgálták meg 2009 és 2018 között. Ezután az adatokat összevetették az adott városok napi időjárási és szennyezési adataival. Összességében közel 70 ezer kutyaharapást regisztráltak a vizsgált időszakban, a csoport pedig kapcsolatot talált a harapások és bizonyos környezeti hatások között.

A hőség,az erős napsütés és a környezetszennyezés is harapósabbá teheti az ebeket. Fotó: Getty Images

A bejelentett kutyaharapások száma például 11 százalékkal volt magasabb azokon a napokon, amikor kimondottan erős volt az UV-sugárzás, de a nagy meleg is befolyásolta a dolgot: a magasabb hőmérsékletű napokon 4 százalékkal nőtt a támadások száma. Három százalékos emelkedést mértek azokon a napokon is, amikor az ózon szintje magasabb volt az átlagosnál. A harapások száma egy kicsivel alacsonyabb volt azokon a napokon, amikor több csapadék esett.

„Arra a következtetésre jutottunk, hogy a kutyák egymás közötti, illetve az emberek és kutyák közötti interakciók ellenségesebbek a forró, napsütéses és szmogos napokon, ami azt jelzi, hogy a szélsőséges hőség és a levegőszennyezés társadalmi terhei magukban foglalják az állatok agressziójának járulékos költségeit is” – írták a szerzők a tanulmányukban, amely csütörtökön jelent meg a Scientific Reports-ban.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a tanulmányban több fontos tényezőt sem tudtak figyelembe venni. A kutyaharapás kockázatát befolyásolhatta például a fajta, a nem, az eb és áldozata közötti interakció, vagy akár az is, hogy az állat ivartalanítva volt-e. Ráadásul az adatok elsősorban a komolyabb sérülésekből álltak össze, az enyhébb eseteket sokszor nem is jelentik az egészségügyi hatóságoknak.

Az emberek is ingerültebbek a nagy melegben

Viszont számos korábbi tanulmány is talált már kapcsolatot a meleg időjárás és más állatok, de az emberek fokozottan agresszív viselkedése között is. Az egyik gyakori megállapítás például, hogy az erőszakos bűncselekmények száma nyáron felszaporodik. Erre az is magyarázatot adhat, hogy a melegebb hőmérséklet és a napsütés ideje alatt az emberek többet tartózkodnak a szabadban, ami további konfliktusokat teremthet. De már önmagában a hőségtől is türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek leszünk.

