Madárinfluenza: a bolti marhahúst is ellenőrizni kell

Március vége óta kilenc amerikai állam összesen 34 tehenészetében igazolták a hatóságok az állatok H5N1 influenzavírussal való fertőzöttségét – írja a Reuters hírügynökség. Sőt, mint arról április elején beszámoltunk, Texasban emberi megbetegedést is regisztráltak. Az Egyesült Államok járványügyi hivatal (CDC) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) továbbra is alacsonynak tartja a madárinfluenza közegészségügyi veszélyét, ezzel együtt magasabb a fertőzés kockázata olyan személyek esetében, akik fertőzött állatokkal érintkeznek.

Szakértők szerint ráadásul a járvány kiterjedtebb lehet, mint azt a hivatalosan feljegyzett esetek mutatják. Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) legfrissebb vizsgálata során ugyanis a boltokba kerülő tejek egyötödében kimutatta a madárinfluenza maradványait, még ha a pasztörizálás laboratóriumi eredmények szerint hatékonyan ki is irtja a vírust. Mindezek tükrében a mezőgazdasági minisztérium (USDA) úgy határozott, hogy mintavétel után PCR-teszteket hajt majd végre a kereskedelmi forgalomba kerülő marhahúsokon is, ugyancsak madárinfluenza nyomai után kutatva.

Az intézkedésre azért van szükség, mert a tejelő tehenek egy részét, ahogyan megöregszenek, szintén levágják, húsuk pedig így bekerül az élelmiszerláncba. Húsmarhák körében mindeddig nem jegyeztek fel madárinfluenzás fertőzést.

Borítókép: Getty Images