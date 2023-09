Ezért egyre több az oltásellenes kutyagazdi

Az Egyesült Államokban becslések szerint a háztartások 45 százalékában tartanak kutyát az emberek, ami egyébként nagyjából azonos az Európai Kisállateledel-ipari Szövetség (FEDIAF) által Európára kimutatott 46 százalékos aránnyal. Sok családnak tagja tehát legalább egy hűséges házőrző a tengerentúlon is, az állatok egészségének megőrzését azonban mind jobban veszélyezteti a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság. Egy, a Vaccine című tudományos folyóiratban augusztus végén megjelent tanulmány szerint az amerikai kutyatartók közel 40 százaléka ugyanis véli úgy, hogy az ebeknek adott oltások nem biztonságosak. Több mint 20 százalékuk úgy tartja, hogy a vakcinák hatástalanok, 30 százalékuk pedig szükségtelennek tartja azok beadatását – írja közleményében a Bostoni Egyetem.

Sok gazdi bizalmatlan a kutyák védőoltásaival kapcsolatban. Fotó: Getty Images

Az amerikai lakosságra reprezentatív online felmérésben 2200 kutyagazdi vett részt idén tavasszal. A vizsgálatból az is kiderült, hogy a megkérdezettek 37 százaléka tart attól, hogy a vakcináció autizmust okozhat kedvencénél, dacára annak, hogy ezt a feltevést semmilyen tudományos bizonyíték nem támasztja alá sem állatok, sem emberek esetében. A kutyaoltásokkal szembeni szkepticizmus vélhetően a koronavírus elleni vakcinákhoz kötődő ellenérzések mintegy mellékhatásaként erősödött fel. A felmérés ugyanis azt mutatja, hogy azok a válaszadók, akik kevesebb bizalmat táplálnak a humán oltások iránt, jellemzően kedvencük beoltása kapcsán is negatívabb hozzáállást tanúsítanak. Egyben a veszettség elleni védőoltásokat szorgalmazó törvényi szabályokat is nagyobb arányban ellenzik.

Eközben a legtöbb amerikai államban – akárcsak Magyarországon – kötelező beoltatni az ebeket veszettség ellen. A betegség súlyos egészségügyi veszélyforrás mind az állatokra, mind az emberre nézve, tekintve, hogy halálozási aránya időben beadott oltás nélkül közel 100 százalék. A fejlődő országokban a vakcina sok esetben nem érhető el széles körben, és évről évre ma is mintegy 60 ezer ember halálát okozza kutyák által terjesztett veszettség a Földön. A mostani felmérés készítői éppen ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a házikedvencek beoltatása iránti félelmek, valamint az oltásszkepticizmus felerősödése súlyos közegészségügyi kockázatot hordozhat magában úgy a hobbiállatok, mint az ember tekintetében. „Ha az oltások elutasítása általánossá válik, akkor kedvenceinkre, az állatorvosokra és akár barátainkra, családunkra nézve egyaránt veszélyt jelenthet, hogy oltások révén egyébként megelőzhető fertőzésektől betegszenek majd meg” – húzta alá Matt Motta, a kutatás vezetője.