Hamis tanúzással vádolják a gyermekorvost

Szerdán tartották annak a budapesti gyermekorvosnak az előkészítő ülését, aki a vádirat szerint több rendőrségi kihallgatáson is hazudott - számolt be az esetről az RTL Híradó. 2013-ban meghalt egy másfél hónapos kisfiú, aki a születése után nem kapott K-vitamint. Az oltásszkeptikus szülők tagadták a per során, hogy ez miattuk történt, de 2020 júniusában felfüggesztett börtönre ítélték őket.

Nem először áll bíróság előtt. Fotó: Getty Images

Ezután indult a nyomozás a háziorvos ellen. Az ügyészség most azt kérte, egy évre tiltsák el az orvoslástól. A tárgyalás májusban folytatódik.

Az orvost 2022 novemberében már felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték annak az agárdi kisfiúnak az ügyében, aki 2013-ban éhhalált halt, de az orvoslástól nem tiltották el. Akkor azzal vádolták, hogy meghamisította a gyerek oltási könyvét, de az orvos mindent tagadott.