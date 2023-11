Két üzlet ellen is pert egy nyert egy vak kolozsvári férfi

Egy vak kolozsvári férfi beperelte a Lidl és a Profi üzletláncokat, mivel nem engedték belépni a vakvezető kutyájával. Pénteken nyert is a bíróságon. Az ítélet szerint a Lidlnek és a Profinak is 5000 euró kártérítést kell fizetnie a férfinak, illetve 3023 lej perköltséget is fejenként - írja a Főtér.ro.

A bíróság minden esetben a vak férfinak adott igazat. Fotó: Amy_Gillard/Pixabay

A férfi idén nyáron két Uber-sofőrrel szemben is pert indított, mert nem engedték a kocsijukba kutyástól beszállni. A bíróság akkor is a férfi javára döntött az Uber ellen, és elrendelte a felperes javára a bírósági költségek, több mint 6000 lej megfizetését, valamint 10 000 lej erkölcsi kártérítést.