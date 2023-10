Stroke-ot kapott, kutyája mentette meg a fiú életét

A 17 éves Gabriel álmában kapott agyvérzést, amíg a szülei még javában aludtak egy augusztusi hajnalon. A texasi fiú border collie-ja – bár nem volt mellette – még a csukott ajtón keresztül is megérezte, hogy baj van, ezért beszaladt a fiú szüleinek szobájába, és kitartóan igyekezett őket felébreszteni. "A szokásosnál is jobban bökdösött, hogy megmozduljak" – emlékezett vissza Amanda Tanner, Gabriel édesanyja. Mivel azt hitte, hogy Axelt ki kell engedni, kinyitotta neki a hátsó udvarra vezető ajtót. Ám ahelyett, hogy a kutya kiment volna, leszaladt a lépcsőn Gabriel szobájához, és elkezdte a lábaival kaparni az ajtaját. Mivel nem hagyta abba a kaparást, a nő végül benyitott fia szobájába, ekkor látta meg, hogy nagy baj történt – számol be az esetről a The Guardian.

A border collie-t - kivételes intelligenciája miatt - számos ügyességi versenyen indítják. Fotó: Getty Images

Ha a kutya nem lép időben, nem tudták volna megmenteni

Bár Gabriel magánál volt, beszéde teljesen érthetetlen volt, miközben megpróbálta elmondani, hogy a jobb oldala teljesen elzsibbadt és alig lát. Azonnal a sürgősségi osztályra vitték, ahol megállapították, hogy az amúgy egészséges, sportos tinédzsernek valójában stroke-ja volt. A kórházban számos kezelésen esett át, két hét után pedig hazaengedték, hogy otthonában gyógyulhasson tovább. Most is rendszeresen jár különféle kezelésekre, és még az orvosokat is meglepte, milyen gyorsan halad a felépülésben. Gabriel egyelőre magántanuló, de az a célja, hogy a tavaszi futballszezon indulásakor újra folytathassa a középiskolát. Egyelőre azonban fennál a veszélye nála egy újabb agyvérzésnek.

A Gabrielt kezelő idegsebész, Dr. Sabih Effendi szerint a tinédzser nem épült volna fel, ha Axel nem ébreszti fel a szüleit. A Houston környéki Spring településen élő családban azóta Gabriel a megmentőjével egy szobában alszik, a kutya pedig nappal is folyamatosan őrzi őt, szinte el sem mozdul mellőle. A fiú ajtaját már nyitva hagyják éjszaka, hogy a kutya ki-be járhasson. Axel különleges kutya: mindig is nagyon érzékeny volt, megérzi, ha valamelyikünknek rossz napja van – mondta el az édesanya.